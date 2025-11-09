BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga ADLUNAM INC langsung hari ini ialah 0.006823 USD.LUNAM modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata LUNAM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga ADLUNAM INC langsung hari ini ialah 0.006823 USD.LUNAM modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata LUNAM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai LUNAM

Maklumat Harga LUNAM

Apakah LUNAM

Kertas putih LUNAM

Laman Web Rasmi LUNAM

Tokenomik LUNAM

Ramalan Harga LUNAM

Sejarah LUNAM

LUNAM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LUNAM-ke-Fiat

LUNAM Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ADLUNAM INC Logo

ADLUNAM INCHargae(LUNAM)

1 LUNAM ke USD Harga Langsung:

$0.006823
$0.006823$0.006823
+3.06%1D
USD
ADLUNAM INC (LUNAM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:37 (UTC+8)

ADLUNAM INC Harga Hari Ini

Harga langsung ADLUNAM INC (LUNAM) hari ini ialah $ 0.006823, dengan 3.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUNAM kepada USD penukaran adalah $ 0.006823 setiap LUNAM.

ADLUNAM INC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LUNAM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUNAM didagangkan antara $ 0.006392 (rendah) dan $ 0.00695 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LUNAM dipindahkan -0.54% dalam sejam terakhir dan -17.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 41.00K.

ADLUNAM INC (LUNAM) Maklumat Pasaran

--
----

$ 41.00K
$ 41.00K$ 41.00K

$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Had Pasaran semasa ADLUNAM INC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 41.00K. Bekalan edaran LUNAM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.82M.

ADLUNAM INC Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.006392
$ 0.006392$ 0.006392
24J Rendah
$ 0.00695
$ 0.00695$ 0.00695
24J Tinggi

$ 0.006392
$ 0.006392$ 0.006392

$ 0.00695
$ 0.00695$ 0.00695

--
----

--
----

-0.54%

+3.06%

-17.40%

-17.40%

ADLUNAM INC (LUNAM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ADLUNAM INC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00020258+3.06%
30 Hari$ -0.003177-31.77%
60 Hari$ -0.003177-31.77%
90 Hari$ -0.003177-31.77%
Perubahan Harga ADLUNAM INC Hari Ini

Hari ini, LUNAM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00020258 (+3.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariADLUNAM INC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.003177 (-31.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ADLUNAM INC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUNAM mengalami perubahan sebanyak $ -0.003177 (-31.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ADLUNAM INC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003177 (-31.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ADLUNAM INC (LUNAM)?

Semak ADLUNAM INChalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk ADLUNAM INC

Cerapan dipacu AI yang menganalisis ADLUNAM INC pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga ADLUNAM INC?

ADLUNAM INC (LUNAM) price is influenced by: market sentiment, trading volume, project development updates, partnership announcements, overall crypto market trends, regulatory news, community adoption, token utility within the ecosystem, supply and demand dynamics, and investor speculation.

Mengapa orang ingin tahu harga ADLUNAM INC hari ini?

People want to know ADLUNAM INC (LUNAM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on market volatility to minimize losses or maximize gains.

Ramalan Harga untuk ADLUNAM INC

ADLUNAM INC (LUNAM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LUNAM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ADLUNAM INC (LUNAM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ADLUNAM INC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga ADLUNAM INC yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LUNAM ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ADLUNAM INC Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur ADLUNAM INC dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan ADLUNAM INC? Membeli LUNAM adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli ADLUNAM INC. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan ADLUNAM INC (LUNAM) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan ADLUNAM INC akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli ADLUNAM INC (LUNAM)

Apa yang boleh anda lakukan dengan ADLUNAM INC

Memiliki ADLUNAM INC membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli ADLUNAM INC (LUNAM) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu ADLUNAM INC (LUNAM)

AdLunam is a full-stack Web3 fundraising platform that powers smarter airdrops and IDOs by integrating 360° engagement analytics into allocation mechanics. At the core is our proprietary Proof of Attention™ (PoA) protocol, which scores user behaviour across social and on-chain platforms to build dynamic investor reputation profiles. This data flows through our full product suite (SocialFi, token sales, DEX), each product strengthening the next, forming a growth flywheel where engagement becomes data, data becomes reputation, and reputation drives access and capital.

ADLUNAM INC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ADLUNAM INC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ADLUNAM INC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ADLUNAM INC

Berapakah nilai 1 ADLUNAM INC pada tahun 2030?
Jika ADLUNAM INC berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ADLUNAM INC berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:37 (UTC+8)

ADLUNAM INC (LUNAM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang ADLUNAM INC

LUNAM USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek LUNAM dengan leveraj. Terokai LUNAM dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan ADLUNAM INC (LUNAM) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga ADLUNAM INC langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
LUNAM/USDT
$0.006823
$0.006823$0.006823
+3.06%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04266
$0.04266$0.04266

+113.30%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1260
$0.1260$0.1260

+32.63%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006221
$0.00006221$0.00006221

+215.78%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000356
$0.0000356$0.0000356

+137.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12791
$0.12791$0.12791

+81.17%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03826
$0.03826$0.03826

+63.43%

Datasoul

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049774
$0.0000000049774$0.0000000049774

+52.96%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LUNAM-ke-USD

Jumlah

LUNAM
LUNAM
USD
USD

1 LUNAM = 0.006823 USD