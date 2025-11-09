ADLUNAM INC Harga Hari Ini

Harga langsung ADLUNAM INC (LUNAM) hari ini ialah $ 0.006823, dengan 3.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUNAM kepada USD penukaran adalah $ 0.006823 setiap LUNAM.

ADLUNAM INC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LUNAM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUNAM didagangkan antara $ 0.006392 (rendah) dan $ 0.00695 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LUNAM dipindahkan -0.54% dalam sejam terakhir dan -17.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 41.00K.

ADLUNAM INC (LUNAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 41.00K$ 41.00K $ 41.00K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa ADLUNAM INC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 41.00K. Bekalan edaran LUNAM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.82M.