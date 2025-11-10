Tokenomik ADLUNAM INC (LUNAM)

Lihat cerapan utama tentang ADLUNAM INC (LUNAM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:06:54 (UTC+8)
ADLUNAM INC (LUNAM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ADLUNAM INC (LUNAM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.01M
$ 7.01M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03
$ 0.03
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.00701
$ 0.00701

ADLUNAM INC (LUNAM) Maklumat

AdLunam is a full-stack Web3 fundraising platform that powers smarter airdrops and IDOs by integrating 360° engagement analytics into allocation mechanics. At the core is our proprietary Proof of Attention™ (PoA) protocol, which scores user behaviour across social and on-chain platforms to build dynamic investor reputation profiles. This data flows through our full product suite (SocialFi, token sales, DEX), each product strengthening the next, forming a growth flywheel where engagement becomes data, data becomes reputation, and reputation drives access and capital.

Laman Web Rasmi:
https://adlunam.cc/
Kertas putih:
https://adlunam-inc.gitbook.io/adlunam-inc.-whitepaper
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x852a1771cfa50d237026cd4263bfce6c62d4e908

Tokenomik ADLUNAM INC (LUNAM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ADLUNAM INC (LUNAM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LUNAM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LUNAM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LUNAM, terokai LUNAM harga langsung token!

