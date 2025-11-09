Lunarbits Harga Hari Ini

Harga langsung Lunarbits (LUNARBITS) hari ini ialah $ 0.116362, dengan 4.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUNARBITS kepada USD penukaran adalah $ 0.116362 setiap LUNARBITS.

Lunarbits kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LUNARBITS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUNARBITS didagangkan antara $ 0.11452 (rendah) dan $ 0.126797 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LUNARBITS dipindahkan -1.73% dalam sejam terakhir dan +1,210.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.37K.

Lunarbits (LUNARBITS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 52.37K$ 52.37K $ 52.37K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.86M$ 25.86M $ 25.86M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 222,222,222 222,222,222 222,222,222 Rantaian Blok Awam BTCRUNES

Had Pasaran semasa Lunarbits ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.37K. Bekalan edaran LUNARBITS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 222222222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.86M.