Harga Lunarbits langsung hari ini ialah 0.116362 USD.LUNARBITS modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata LUNARBITS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai LUNARBITS

Maklumat Harga LUNARBITS

Apakah LUNARBITS

Kertas putih LUNARBITS

Laman Web Rasmi LUNARBITS

Tokenomik LUNARBITS

Ramalan Harga LUNARBITS

Sejarah LUNARBITS

LUNARBITS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LUNARBITS-ke-Fiat

LUNARBITS Spot

Lunarbits Logo

LunarbitsHargae(LUNARBITS)

1 LUNARBITS ke USD Harga Langsung:

-4.38%1D
USD
Lunarbits (LUNARBITS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:47 (UTC+8)

Lunarbits Harga Hari Ini

Harga langsung Lunarbits (LUNARBITS) hari ini ialah $ 0.116362, dengan 4.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUNARBITS kepada USD penukaran adalah $ 0.116362 setiap LUNARBITS.

Lunarbits kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LUNARBITS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUNARBITS didagangkan antara $ 0.11452 (rendah) dan $ 0.126797 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LUNARBITS dipindahkan -1.73% dalam sejam terakhir dan +1,210.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.37K.

Lunarbits (LUNARBITS) Maklumat Pasaran

BTCRUNES

Had Pasaran semasa Lunarbits ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.37K. Bekalan edaran LUNARBITS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 222222222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.86M.

Lunarbits Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-1.73%

-4.38%

+1,210.67%

+1,210.67%

Lunarbits (LUNARBITS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lunarbits hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00533011-4.38%
30 Hari$ +0.104262+861.66%
60 Hari$ +0.050462+76.57%
90 Hari$ +0.002062+1.80%
Perubahan Harga Lunarbits Hari Ini

Hari ini, LUNARBITS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00533011 (-4.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLunarbits

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.104262 (+861.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lunarbits

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LUNARBITS mengalami perubahan sebanyak $ +0.050462 (+76.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lunarbits

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002062 (+1.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lunarbits (LUNARBITS)?

Semak Lunarbitshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Lunarbits

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Lunarbits pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Lunarbits?

Several key factors influence Lunarbits (LUNARBITS) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community adoption and user base growth
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Bitcoin and major altcoin price movements
8. Exchange listings and partnerships
9. Supply and demand dynamics
10. Social media buzz and marketing efforts

Mengapa orang ingin tahu harga Lunarbits hari ini?

People want to know Lunarbits price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Lunarbits

Lunarbits (LUNARBITS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LUNARBITS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Lunarbits (LUNARBITS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Lunarbits berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Lunarbits yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LUNARBITS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Lunarbits Ramalan Harga.

Perihal Lunarbits

LUNARBITS is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and store value, similar to how traditional currencies function, but with the added benefits of blockchain technology such as decentralization, transparency, and security. LUNARBITS operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is pre-determined and transparent, with a fixed supply that is gradually released into circulation. Typical uses for LUNARBITS include peer-to-peer transactions, online purchases, and as a potential store of value. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a digital alternative to traditional currencies, leveraging the benefits of blockchain technology.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Lunarbits dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Lunarbits? Membeli LUNARBITS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Lunarbits. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Lunarbits (LUNARBITS) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Lunarbits akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Lunarbits (LUNARBITS)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Lunarbits

Memiliki Lunarbits membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Lunarbits (LUNARBITS) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Lunarbits Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lunarbits, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Lunarbits Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lunarbits

Berapakah nilai 1 Lunarbits pada tahun 2030?
Jika Lunarbits berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Lunarbits berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:21:47 (UTC+8)

Lunarbits (LUNARBITS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

