Apakah itu Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Terra Classic pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak LUNC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Terra Classic di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Terra Classic anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Terra Classic Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Terra Classic (LUNC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Terra Classic (LUNC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Terra Classic.

Semak Terra Classic ramalan harga sekarang!

Tokenomik Terra Classic (LUNC)

Memahami tokenomik Terra Classic (LUNC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LUNC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Terra Classic (LUNC)

Mencari cara membeli Terra Classic? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Terra Classic di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LUNC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Terra Classic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Terra Classic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Terra Classic Berapakah nilai Terra Classic (LUNC) hari ini? Harga langsung LUNC dalam USD ialah 0.00005936 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LUNC ke USD? $ 0.00005936 . Lihat Harga semasa LUNC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Terra Classic? Had pasaran untuk LUNC ialah $ 326.75M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LUNC? Bekalan edaran LUNC ialah 5.50T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LUNC? LUNC mencapai harga ATH sebanyak 119.18462385854534 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LUNC? LUNC melihat harga ATL sebanyak 0.000016754152692065 USD . Berapakah jumlah dagangan LUNC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LUNCialah $ 923.53K USD . Adakah LUNC akan naik lebih tinggi tahun ini? LUNC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LUNCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Terra Classic (LUNC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)