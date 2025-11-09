Lunch Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Lunch Protocol (LUNCH) hari ini ialah $ 0.001376, dengan 23.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LUNCH kepada USD penukaran adalah $ 0.001376 setiap LUNCH.

Lunch Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- LUNCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LUNCH didagangkan antara $ 0.001102 (rendah) dan $ 0.001424 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, LUNCH dipindahkan -0.15% dalam sejam terakhir dan +181.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 13.47K.

Lunch Protocol (LUNCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 13.47K$ 13.47K $ 13.47K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SUI

Had Pasaran semasa Lunch Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.47K. Bekalan edaran LUNCH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.38M.