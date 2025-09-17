Lagi Mengenai LVVA

Levva Protocol Token Logo

Levva Protocol TokenHargae(LVVA)

1 LVVA ke USD Harga Langsung:

$0.003777
$0.003777$0.003777
0.00%1D
USD
Levva Protocol Token (LVVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:00:20 (UTC+8)

Levva Protocol Token (LVVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0037
$ 0.0037$ 0.0037
24J Rendah
$ 0.003909
$ 0.003909$ 0.003909
24J Tinggi

$ 0.0037
$ 0.0037$ 0.0037

$ 0.003909
$ 0.003909$ 0.003909

$ 0.007675062736687577
$ 0.007675062736687577$ 0.007675062736687577

$ 0.001758171727495775
$ 0.001758171727495775$ 0.001758171727495775

+0.07%

0.00%

-5.58%

-5.58%

Levva Protocol Token (LVVA) harga masa nyata ialah $ 0.003777. Sepanjang 24 jam yang lalu, LVVA didagangkan antara $ 0.0037 rendah dan $ 0.003909 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LVVA sepanjang masa ialah $ 0.007675062736687577, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001758171727495775.

Dari segi prestasi jangka pendek, LVVA telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -5.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Levva Protocol Token (LVVA) Maklumat Pasaran

No.3566

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 121.13K
$ 121.13K$ 121.13K

$ 7.55M
$ 7.55M$ 7.55M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Levva Protocol Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 121.13K. Bekalan edaran LVVA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.55M.

Levva Protocol Token (LVVA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Levva Protocol Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.000985+35.27%
60 Hari$ +0.001318+53.59%
90 Hari$ +0.001014+36.69%
Perubahan Harga Levva Protocol Token Hari Ini

Hari ini, LVVA mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLevva Protocol Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000985 (+35.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Levva Protocol Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LVVA mengalami perubahan sebanyak $ +0.001318 (+53.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Levva Protocol Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001014 (+36.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Levva Protocol Token (LVVA)?

Semak Levva Protocol Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Levva Protocol Token (LVVA)

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

Levva Protocol Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Levva Protocol Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LVVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Levva Protocol Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Levva Protocol Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Levva Protocol Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Levva Protocol Token (LVVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Levva Protocol Token (LVVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Levva Protocol Token.

Semak Levva Protocol Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Levva Protocol Token (LVVA)

Memahami tokenomik Levva Protocol Token (LVVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LVVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Levva Protocol Token (LVVA)

Mencari cara membeli Levva Protocol Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Levva Protocol Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LVVA kepada Mata Wang Tempatan

1 Levva Protocol Token(LVVA) ke VND
99.391755
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AUD
A$0.00562773
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke GBP
0.00275721
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke EUR
0.00317268
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke USD
$0.003777
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MYR
RM0.0158634
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TRY
0.15587679
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke JPY
¥0.551442
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ARS
ARS$5.52189846
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke RUB
0.3142464
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke INR
0.33233823
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke IDR
Rp61.91802288
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke KRW
5.21683017
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PHP
0.21487353
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke EGP
￡E.0.18159816
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BRL
R$0.0200181
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CAD
C$0.00517449
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BDT
0.4600386
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NGN
5.64570852
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke COP
$14.69649585
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ZAR
R.0.06553095
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke UAH
0.15549909
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke VES
Bs0.60432
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CLP
$3.584373
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PKR
Rs1.07206368
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke KZT
2.04381024
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke THB
฿0.11976867
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke TWD
NT$0.11372547
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AED
د.إ0.01386159
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CHF
Fr0.00294606
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke HKD
HK$0.02938506
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AMD
֏1.4443248
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MAD
.د.م0.03387969
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MXN
$0.06915687
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SAR
ريال0.01416375
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PLN
0.01352166
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke RON
лв0.01612779
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke SEK
kr0.03489948
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BGN
лв0.00623205
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke HUF
Ft1.24199091
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke CZK
0.07750404
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke KWD
د.ك0.001151985
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke ILS
0.01257741
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke AOA
Kz3.44299989
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BHD
.د.ب0.001420152
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke BMD
$0.003777
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke DKK
kr0.0237951
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke HNL
L0.09907071
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke MUR
0.17090925
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NAD
$0.06560649
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NOK
kr0.03690129
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke NZD
$0.00630759
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PAB
B/.0.003777
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke PGK
K0.01578786
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke QAR
ر.ق0.01374828
1 Levva Protocol Token(LVVA) ke RSD
дин.0.3735453

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Levva Protocol Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Levva Protocol Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Levva Protocol Token

Berapakah nilai Levva Protocol Token (LVVA) hari ini?
Harga langsung LVVA dalam USD ialah 0.003777 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LVVA ke USD?
Harga semasa LVVA ke USD ialah $ 0.003777. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Levva Protocol Token?
Had pasaran untuk LVVA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LVVA?
Bekalan edaran LVVA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LVVA?
LVVA mencapai harga ATH sebanyak 0.007675062736687577 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LVVA?
LVVA melihat harga ATL sebanyak 0.001758171727495775 USD.
Berapakah jumlah dagangan LVVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LVVAialah $ 121.13K USD.
Adakah LVVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
LVVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LVVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:00:20 (UTC+8)

Levva Protocol Token (LVVA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

