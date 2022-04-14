Tokenomik Levva Protocol Token (LVVA)
Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.
Tokenomik Levva Protocol Token (LVVA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Levva Protocol Token (LVVA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LVVA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LVVA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik LVVA, terokai LVVA harga langsung token!
Levva Protocol Token (LVVA) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga LVVA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
LVVA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju LVVA? Halaman ramalan harga LVVA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
