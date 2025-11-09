BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Everlyn AI langsung hari ini ialah 0.1105 USD.LYN modal pasaran ialah 28,248,061.985 USD. Jejaki masa nyata LYN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Everlyn AI langsung hari ini ialah 0.1105 USD.LYN modal pasaran ialah 28,248,061.985 USD. Jejaki masa nyata LYN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai LYN

Maklumat Harga LYN

Apakah LYN

Laman Web Rasmi LYN

Tokenomik LYN

Ramalan Harga LYN

Sejarah LYN

LYN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang LYN-ke-Fiat

LYN Spot

LYN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Everlyn AI Logo

Everlyn AIHargae(LYN)

1 LYN ke USD Harga Langsung:

$0.1104
$0.1104$0.1104
+7.18%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:44 (UTC+8)

Everlyn AI Harga Hari Ini

Harga langsung Everlyn AI (LYN) hari ini ialah $ 0.1105, dengan 7.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LYN kepada USD penukaran adalah $ 0.1105 setiap LYN.

Everlyn AI kini berada pada kedudukan #706 mengikut permodalan pasaran pada $ 28.25M, dengan bekalan edaran sebanyak 255.64M LYN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LYN didagangkan antara $ 0.1019 (rendah) dan $ 0.1136 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.0104430541406704, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.09658291416276109.

Dalam prestasi jangka pendek, LYN dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan +6.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 181.55K.

Everlyn AI (LYN) Maklumat Pasaran

No.706

$ 28.25M
$ 28.25M$ 28.25M

$ 181.55K
$ 181.55K$ 181.55K

$ 110.50M
$ 110.50M$ 110.50M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

Had Pasaran semasa Everlyn AI ialah $ 28.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 181.55K. Bekalan edaran LYN ialah 255.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.50M.

Everlyn AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1019
$ 0.1019$ 0.1019
24J Rendah
$ 0.1136
$ 0.1136$ 0.1136
24J Tinggi

$ 0.1019
$ 0.1019$ 0.1019

$ 0.1136
$ 0.1136$ 0.1136

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.09658291416276109
$ 0.09658291416276109$ 0.09658291416276109

+0.72%

+7.18%

+6.14%

+6.14%

Everlyn AI (LYN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Everlyn AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.007396+7.18%
30 Hari$ -0.0676-37.96%
60 Hari$ +0.0105+10.50%
90 Hari$ +0.0105+10.50%
Perubahan Harga Everlyn AI Hari Ini

Hari ini, LYN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.007396 (+7.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEverlyn AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0676 (-37.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Everlyn AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LYN mengalami perubahan sebanyak $ +0.0105 (+10.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Everlyn AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0105 (+10.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Everlyn AI (LYN)?

Semak Everlyn AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Everlyn AI

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Everlyn AI pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Everlyn AI?

Several factors influence Everlyn AI (LYN) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. AI sector performance and hype around AI-related projects
3. Platform adoption and user growth metrics
4. Token utility and staking rewards
5. Partnership announcements and integrations
6. Development milestones and product updates
7. Trading volume and liquidity on exchanges
8. Regulatory news affecting AI or crypto sectors
9. Competition from other AI blockchain projects
10. Tokenomics including supply mechanisms and burning events

Mengapa orang ingin tahu harga Everlyn AI hari ini?

People want to know Everlyn AI (LYN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Everlyn AI

Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LYN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Everlyn AI (LYN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Everlyn AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Everlyn AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk LYN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Everlyn AI Ramalan Harga.

Perihal Everlyn AI

LYN is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the Lynx Network, a blockchain-based platform that aims to provide a decentralized and secure environment for digital transactions. The primary role of LYN is to serve as a medium of exchange within the Lynx ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and liquidity provision. The Lynx Network operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. LYN's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, with a maximum supply cap to prevent inflation. The Lynx Network and its native token, LYN, are typically used in the context of decentralized finance (DeFi), contributing to the broader goal of creating a more open and accessible financial system.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Everlyn AI dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Everlyn AI? Membeli LYN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Everlyn AI. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Everlyn AI (LYN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 255.64M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Everlyn AI akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Everlyn AI (LYN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Everlyn AI

Memiliki Everlyn AI membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Everlyn AI (LYN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Everlyn AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Everlyn AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Everlyn AI

Berapakah nilai 1 Everlyn AI pada tahun 2030?
Jika Everlyn AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Everlyn AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:59:44 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Everlyn AI

LYN USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek LYN dengan leveraj. Terokai LYN dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Everlyn AI (LYN) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Everlyn AI langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
LYN/USDT
$0.1104
$0.1104$0.1104
+6.97%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04156
$0.04156$0.04156

+107.80%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1231
$0.1231$0.1231

+29.57%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006263
$0.00006263$0.00006263

+217.91%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000356
$0.0000356$0.0000356

+137.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12625
$0.12625$0.12625

+78.82%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03833
$0.03833$0.03833

+63.73%

Datasoul

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049774
$0.0000000049774$0.0000000049774

+52.96%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator LYN-ke-USD

Jumlah

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.1105 USD