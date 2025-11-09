Everlyn AI Harga Hari Ini

Harga langsung Everlyn AI (LYN) hari ini ialah $ 0.1105, dengan 7.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LYN kepada USD penukaran adalah $ 0.1105 setiap LYN.

Everlyn AI kini berada pada kedudukan #706 mengikut permodalan pasaran pada $ 28.25M, dengan bekalan edaran sebanyak 255.64M LYN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LYN didagangkan antara $ 0.1019 (rendah) dan $ 0.1136 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.0104430541406704, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.09658291416276109.

Dalam prestasi jangka pendek, LYN dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan +6.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 181.55K.

Everlyn AI (LYN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.706 Modal Pasaran $ 28.25M$ 28.25M $ 28.25M Kelantangan (24J) $ 181.55K$ 181.55K $ 181.55K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.50M$ 110.50M $ 110.50M Bekalan Peredaran 255.64M 255.64M 255.64M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 25.56% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Everlyn AI ialah $ 28.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 181.55K. Bekalan edaran LYN ialah 255.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.50M.