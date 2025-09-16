Lagi Mengenai LYP

Lympid (LYP)

1 LYP ke USD Harga Langsung:

$0.031
$0.031
-0.64%1D
Lympid (LYP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:20 (UTC+8)

Lympid (LYP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0306
$ 0.0306
24J Rendah
$ 0.0319
$ 0.0319
24J Tinggi

$ 0.0306
$ 0.0306

$ 0.0319
$ 0.0319

$ 0.0666966495053678
$ 0.0666966495053678

$ 0.022936839424751707
$ 0.022936839424751707

-0.65%

-0.64%

-0.65%

-0.65%

Lympid (LYP) harga masa nyata ialah $ 0.031. Sepanjang 24 jam yang lalu, LYP didagangkan antara $ 0.0306 rendah dan $ 0.0319 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LYP sepanjang masa ialah $ 0.0666966495053678, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.022936839424751707.

Dari segi prestasi jangka pendek, LYP telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan -0.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lympid (LYP) Maklumat Pasaran

No.4167

$ 102.52K
$ 102.52K

$ 3.10M
$ 3.10M

100,000,000
100,000,000

92,087,442.53523274
92,087,442.53523274

0.00%

BASE

Had Pasaran semasa Lympid ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.52K. Bekalan edaran LYP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 92087442.53523274. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.10M.

Lympid (LYP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lympid hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002-0.64%
30 Hari$ -0.0082-20.92%
60 Hari$ -0.0033-9.63%
90 Hari$ -0.0129-29.39%
Perubahan Harga Lympid Hari Ini

Hari ini, LYP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002 (-0.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLympid

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0082 (-20.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lympid

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LYP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0033 (-9.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lympid

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0129 (-29.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lympid (LYP)?

Semak Lympidhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lympid (LYP)

Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage.

Lympid tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lympid pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LYP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lympid di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lympid anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lympid Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lympid (LYP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lympid (LYP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lympid.

Semak Lympid ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lympid (LYP)

Memahami tokenomik Lympid (LYP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LYP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lympid (LYP)

Mencari cara membeli Lympid? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lympid di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LYP kepada Mata Wang Tempatan

1 Lympid(LYP) ke VND
815.765
1 Lympid(LYP) ke AUD
A$0.0465
1 Lympid(LYP) ke GBP
0.02263
1 Lympid(LYP) ke EUR
0.02604
1 Lympid(LYP) ke USD
$0.031
1 Lympid(LYP) ke MYR
RM0.1302
1 Lympid(LYP) ke TRY
1.27937
1 Lympid(LYP) ke JPY
¥4.526
1 Lympid(LYP) ke ARS
ARS$45.32138
1 Lympid(LYP) ke RUB
2.57269
1 Lympid(LYP) ke INR
2.728
1 Lympid(LYP) ke IDR
Rp508.19664
1 Lympid(LYP) ke KRW
42.81751
1 Lympid(LYP) ke PHP
1.7608
1 Lympid(LYP) ke EGP
￡E.1.49017
1 Lympid(LYP) ke BRL
R$0.1643
1 Lympid(LYP) ke CAD
C$0.04247
1 Lympid(LYP) ke BDT
3.7758
1 Lympid(LYP) ke NGN
46.33756
1 Lympid(LYP) ke COP
$121.09375
1 Lympid(LYP) ke ZAR
R.0.53785
1 Lympid(LYP) ke UAH
1.27627
1 Lympid(LYP) ke VES
Bs4.96
1 Lympid(LYP) ke CLP
$29.419
1 Lympid(LYP) ke PKR
Rs8.79904
1 Lympid(LYP) ke KZT
16.77472
1 Lympid(LYP) ke THB
฿0.98177
1 Lympid(LYP) ke TWD
NT$0.93248
1 Lympid(LYP) ke AED
د.إ0.11377
1 Lympid(LYP) ke CHF
Fr0.02418
1 Lympid(LYP) ke HKD
HK$0.24118
1 Lympid(LYP) ke AMD
֏11.8544
1 Lympid(LYP) ke MAD
.د.م0.27807
1 Lympid(LYP) ke MXN
$0.56854
1 Lympid(LYP) ke SAR
ريال0.11625
1 Lympid(LYP) ke PLN
0.11129
1 Lympid(LYP) ke RON
лв0.13237
1 Lympid(LYP) ke SEK
kr0.28613
1 Lympid(LYP) ke BGN
лв0.05115
1 Lympid(LYP) ke HUF
Ft10.19714
1 Lympid(LYP) ke CZK
0.63643
1 Lympid(LYP) ke KWD
د.ك0.009424
1 Lympid(LYP) ke ILS
0.10323
1 Lympid(LYP) ke AOA
Kz28.25867
1 Lympid(LYP) ke BHD
.د.ب0.011687
1 Lympid(LYP) ke BMD
$0.031
1 Lympid(LYP) ke DKK
kr0.1953
1 Lympid(LYP) ke HNL
L0.81313
1 Lympid(LYP) ke MUR
1.40275
1 Lympid(LYP) ke NAD
$0.53847
1 Lympid(LYP) ke NOK
kr0.30318
1 Lympid(LYP) ke NZD
$0.05177
1 Lympid(LYP) ke PAB
B/.0.031
1 Lympid(LYP) ke PGK
K0.12958
1 Lympid(LYP) ke QAR
ر.ق0.11284
1 Lympid(LYP) ke RSD
дин.3.06745

Lympid Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lympid, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Lympid Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lympid

Berapakah nilai Lympid (LYP) hari ini?
Harga langsung LYP dalam USD ialah 0.031 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LYP ke USD?
Harga semasa LYP ke USD ialah $ 0.031. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lympid?
Had pasaran untuk LYP ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LYP?
Bekalan edaran LYP ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LYP?
LYP mencapai harga ATH sebanyak 0.0666966495053678 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LYP?
LYP melihat harga ATL sebanyak 0.022936839424751707 USD.
Berapakah jumlah dagangan LYP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LYPialah $ 102.52K USD.
Adakah LYP akan naik lebih tinggi tahun ini?
LYP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LYPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:20 (UTC+8)

Lympid (LYP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

