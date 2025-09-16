Lagi Mengenai LYX

LUKSO Logo

LUKSOHargae(LYX)

1 LYX ke USD Harga Langsung:

$0.908
$0.908$0.908
+0.55%1D
USD
LUKSO (LYX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:27 (UTC+8)

LUKSO (LYX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.898
$ 0.898$ 0.898
24J Rendah
$ 0.919
$ 0.919$ 0.919
24J Tinggi

$ 0.898
$ 0.898$ 0.898

$ 0.919
$ 0.919$ 0.919

$ 11.614818376214712
$ 11.614818376214712$ 11.614818376214712

$ 0.5508968765168473
$ 0.5508968765168473$ 0.5508968765168473

-0.55%

+0.55%

-2.89%

-2.89%

LUKSO (LYX) harga masa nyata ialah $ 0.908. Sepanjang 24 jam yang lalu, LYX didagangkan antara $ 0.898 rendah dan $ 0.919 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LYX sepanjang masa ialah $ 11.614818376214712, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.5508968765168473.

Dari segi prestasi jangka pendek, LYX telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +0.55% dalam 24 jam dan -2.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LUKSO (LYX) Maklumat Pasaran

No.803

$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M

$ 100.43K
$ 100.43K$ 100.43K

$ 38.24M
$ 38.24M$ 38.24M

30.54M
30.54M 30.54M

42,115,181.93
42,115,181.93 42,115,181.93

LYX

Had Pasaran semasa LUKSO ialah $ 27.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.43K. Bekalan edaran LYX ialah 30.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42115181.93. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.24M.

LUKSO (LYX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LUKSO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00497+0.55%
30 Hari$ -0.231-20.29%
60 Hari$ +0.141+18.38%
90 Hari$ +0.112+14.07%
Perubahan Harga LUKSO Hari Ini

Hari ini, LYX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00497 (+0.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLUKSO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.231 (-20.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LUKSO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, LYX mengalami perubahan sebanyak $ +0.141 (+18.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LUKSO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.112 (+14.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LUKSO (LYX)?

Semak LUKSOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

LUKSO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LUKSO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak LYX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LUKSO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LUKSO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LUKSO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LUKSO (LYX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LUKSO (LYX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LUKSO.

Semak LUKSO ramalan harga sekarang!

Tokenomik LUKSO (LYX)

Memahami tokenomik LUKSO (LYX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LYX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LUKSO (LYX)

Mencari cara membeli LUKSO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LUKSO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LYX kepada Mata Wang Tempatan

LUKSO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LUKSO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LUKSO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LUKSO

Berapakah nilai LUKSO (LYX) hari ini?
Harga langsung LYX dalam USD ialah 0.908 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LYX ke USD?
Harga semasa LYX ke USD ialah $ 0.908. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LUKSO?
Had pasaran untuk LYX ialah $ 27.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LYX?
Bekalan edaran LYX ialah 30.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LYX?
LYX mencapai harga ATH sebanyak 11.614818376214712 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LYX?
LYX melihat harga ATL sebanyak 0.5508968765168473 USD.
Berapakah jumlah dagangan LYX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LYXialah $ 100.43K USD.
Adakah LYX akan naik lebih tinggi tahun ini?
LYX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LYXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:27 (UTC+8)

LUKSO (LYX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

