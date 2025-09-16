Apakah itu LUKSO (LYX)

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

LUKSO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LUKSO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak LYX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang LUKSO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LUKSO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LUKSO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LUKSO (LYX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LUKSO (LYX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LUKSO.

Semak LUKSO ramalan harga sekarang!

Tokenomik LUKSO (LYX)

Memahami tokenomik LUKSO (LYX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LYX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LUKSO (LYX)

Mencari cara membeli LUKSO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LUKSO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

LYX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

LUKSO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LUKSO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LUKSO Berapakah nilai LUKSO (LYX) hari ini? Harga langsung LYX dalam USD ialah 0.908 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LYX ke USD? $ 0.908 . Lihat Harga semasa LYX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LUKSO? Had pasaran untuk LYX ialah $ 27.73M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LYX? Bekalan edaran LYX ialah 30.54M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LYX? LYX mencapai harga ATH sebanyak 11.614818376214712 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LYX? LYX melihat harga ATL sebanyak 0.5508968765168473 USD . Berapakah jumlah dagangan LYX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LYXialah $ 100.43K USD . Adakah LYX akan naik lebih tinggi tahun ini? LYX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LYXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

LUKSO (LYX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC