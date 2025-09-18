Apakah itu MemeCore (M)

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Tokenomik MemeCore (M)

Memahami tokenomik MemeCore (M) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token M dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MemeCore Berapakah nilai MemeCore (M) hari ini? Harga langsung M dalam USD ialah 2.58731 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa M ke USD? $ 2.58731 . Lihat Harga semasa M ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MemeCore? Had pasaran untuk M ialah $ 2.69B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran M? Bekalan edaran M ialah 1.04B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) M? M mencapai harga ATH sebanyak 2.5915213636202257 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa M? M melihat harga ATL sebanyak 0.03524461750801544 USD . Berapakah jumlah dagangan M? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk Mialah $ 1.27M USD . Adakah M akan naik lebih tinggi tahun ini? M mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Mramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MemeCore (M) Kemas Kini Industri Penting

