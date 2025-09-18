Lagi Mengenai M

Maklumat Harga M

Kertas putih M

Laman Web Rasmi M

Tokenomik M

Ramalan Harga M

Sejarah M

M Panduan Membeli

Penukar Mata Wang M-ke-Fiat

M Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MemeCore Logo

MemeCoreHargae(M)

1 M ke USD Harga Langsung:

$2.57391
$2.57391$2.57391
+6.45%1D
USD
MemeCore (M) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:47:27 (UTC+8)

MemeCore (M) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.38049
$ 2.38049$ 2.38049
24J Rendah
$ 2.63837
$ 2.63837$ 2.63837
24J Tinggi

$ 2.38049
$ 2.38049$ 2.38049

$ 2.63837
$ 2.63837$ 2.63837

$ 2.5915213636202257
$ 2.5915213636202257$ 2.5915213636202257

$ 0.03524461750801544
$ 0.03524461750801544$ 0.03524461750801544

+7.33%

+6.45%

+32.54%

+32.54%

MemeCore (M) harga masa nyata ialah $ 2.58731. Sepanjang 24 jam yang lalu, M didagangkan antara $ 2.38049 rendah dan $ 2.63837 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi M sepanjang masa ialah $ 2.5915213636202257, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03524461750801544.

Dari segi prestasi jangka pendek, M telah berubah sebanyak +7.33% sejak sejam yang lalu, +6.45% dalam 24 jam dan +32.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MemeCore (M) Maklumat Pasaran

No.48

$ 2.69B
$ 2.69B$ 2.69B

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 25.87B
$ 25.87B$ 25.87B

1.04B
1.04B 1.04B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5,264,317,858.42
5,264,317,858.42 5,264,317,858.42

10.39%

0.06%

MEMECORE

Had Pasaran semasa MemeCore ialah $ 2.69B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.27M. Bekalan edaran M ialah 1.04B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5264317858.42. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.87B.

MemeCore (M) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MemeCore hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1559579+6.45%
30 Hari$ +2.17738+531.15%
60 Hari$ +2.2382+641.11%
90 Hari$ +2.57731+25,773.10%
Perubahan Harga MemeCore Hari Ini

Hari ini, M mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.1559579 (+6.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMemeCore

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +2.17738 (+531.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MemeCore

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, M mengalami perubahan sebanyak $ +2.2382 (+641.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MemeCore

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2.57731 (+25,773.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MemeCore (M)?

Semak MemeCorehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MemeCore (M)

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

MemeCore tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MemeCore pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak M ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MemeCore di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MemeCore anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MemeCore Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MemeCore (M) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MemeCore (M) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MemeCore.

Semak MemeCore ramalan harga sekarang!

Tokenomik MemeCore (M)

Memahami tokenomik MemeCore (M) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token M dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MemeCore (M)

Mencari cara membeli MemeCore? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MemeCore di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

M kepada Mata Wang Tempatan

1 MemeCore(M) ke VND
68,085.06265
1 MemeCore(M) ke AUD
A$3.8550919
1 MemeCore(M) ke GBP
1.8887363
1 MemeCore(M) ke EUR
2.1733404
1 MemeCore(M) ke USD
$2.58731
1 MemeCore(M) ke MYR
RM10.8149558
1 MemeCore(M) ke TRY
106.8041568
1 MemeCore(M) ke JPY
¥377.74726
1 MemeCore(M) ke ARS
ARS$3,816.0752652
1 MemeCore(M) ke RUB
217.3081669
1 MemeCore(M) ke INR
227.1399449
1 MemeCore(M) ke IDR
Rp42,414.9112464
1 MemeCore(M) ke KRW
3,558.8707781
1 MemeCore(M) ke PHP
146.9333349
1 MemeCore(M) ke EGP
￡E.124.5272303
1 MemeCore(M) ke BRL
R$13.712743
1 MemeCore(M) ke CAD
C$3.5446147
1 MemeCore(M) ke BDT
314.9273732
1 MemeCore(M) ke NGN
3,867.4074956
1 MemeCore(M) ke COP
$9,989.60391
1 MemeCore(M) ke ZAR
R.44.8898285
1 MemeCore(M) ke UAH
106.6489182
1 MemeCore(M) ke VES
Bs413.9696
1 MemeCore(M) ke CLP
$2,457.9445
1 MemeCore(M) ke PKR
Rs728.4053843
1 MemeCore(M) ke KZT
1,401.5717001
1 MemeCore(M) ke THB
฿81.9918539
1 MemeCore(M) ke TWD
NT$77.6451731
1 MemeCore(M) ke AED
د.إ9.4954277
1 MemeCore(M) ke CHF
Fr2.0181018
1 MemeCore(M) ke HKD
HK$20.1033987
1 MemeCore(M) ke AMD
֏988.2748007
1 MemeCore(M) ke MAD
.د.م23.1822976
1 MemeCore(M) ke MXN
$47.3736461
1 MemeCore(M) ke SAR
ريال9.7024125
1 MemeCore(M) ke PLN
9.2625698
1 MemeCore(M) ke RON
лв11.0478137
1 MemeCore(M) ke SEK
kr23.9584906
1 MemeCore(M) ke BGN
лв4.2690615
1 MemeCore(M) ke HUF
Ft851.0697514
1 MemeCore(M) ke CZK
53.0916012
1 MemeCore(M) ke KWD
د.ك0.78654224
1 MemeCore(M) ke ILS
8.6416154
1 MemeCore(M) ke AOA
Kz2,358.5141767
1 MemeCore(M) ke BHD
.د.ب0.97282856
1 MemeCore(M) ke BMD
$2.58731
1 MemeCore(M) ke DKK
kr16.2741799
1 MemeCore(M) ke HNL
L67.8133951
1 MemeCore(M) ke MUR
116.5583155
1 MemeCore(M) ke NAD
$44.9674478
1 MemeCore(M) ke NOK
kr25.3297649
1 MemeCore(M) ke NZD
$4.3208077
1 MemeCore(M) ke PAB
B/.2.58731
1 MemeCore(M) ke PGK
K10.7890827
1 MemeCore(M) ke QAR
ر.ق9.4178084
1 MemeCore(M) ke RSD
дин.255.7814666

MemeCore Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MemeCore, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MemeCore Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MemeCore

Berapakah nilai MemeCore (M) hari ini?
Harga langsung M dalam USD ialah 2.58731 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa M ke USD?
Harga semasa M ke USD ialah $ 2.58731. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MemeCore?
Had pasaran untuk M ialah $ 2.69B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran M?
Bekalan edaran M ialah 1.04B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) M?
M mencapai harga ATH sebanyak 2.5915213636202257 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa M?
M melihat harga ATL sebanyak 0.03524461750801544 USD.
Berapakah jumlah dagangan M?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk Mialah $ 1.27M USD.
Adakah M akan naik lebih tinggi tahun ini?
M mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Mramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:47:27 (UTC+8)

MemeCore (M) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Aktiviti Litecoin-ketahui telah meningkat ke tahap tertinggi sejak Julai

September 17, 2025

Pump.fun (PUMP): Bagaimana Pelancaran Koin Meme Solana Menjadi Kuasa Pasaran

September 17, 2025

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator M-ke-USD

Jumlah

M
M
USD
USD

1 M = 2.58731 USD

Berdagang M

MUSDT
$2.57391
$2.57391$2.57391
+6.75%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan