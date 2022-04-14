Tokenomik Messier (M87)

Lihat cerapan utama tentang Messier (M87), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Messier (M87) Maklumat

Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure.

Laman Web Rasmi:
https://messier.app/
Kertas putih:
https://messier.gitbook.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888

Messier (M87) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Messier (M87), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 30.63M
$ 30.63M
Jumlah Bekalan:
$ 884.85B
$ 884.85B
Bekalan Edaran:
$ 884.85B
$ 884.85B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 30.63M
$ 30.63M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.000085
$ 0.000085
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000027472780135
$ 0.000000027472780135
Harga Semasa:
$ 0.00003462
$ 0.00003462

Tokenomik Messier (M87): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Messier (M87) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token M87 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token M87 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik M87, terokai M87 harga langsung token!

Cara Membeli M87

Berminat untuk menambah Messier (M87) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli M87, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Messier (M87) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga M87 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

M87 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju M87? Halaman ramalan harga M87 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.