Macrohard Harga Hari Ini

Harga langsung Macrohard (MACROHARD) hari ini ialah $ 0.0004507, dengan 3.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MACROHARD kepada USD penukaran adalah $ 0.0004507 setiap MACROHARD.

Macrohard kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MACROHARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MACROHARD didagangkan antara $ 0.0004055 (rendah) dan $ 0.0005055 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MACROHARD dipindahkan +1.30% dalam sejam terakhir dan -26.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.81K.

Macrohard (MACROHARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Macrohard ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.81K. Bekalan edaran MACROHARD ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.