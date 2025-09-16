Apakah itu MAGIC (MAGIC)

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

MAGIC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MAGIC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak MAGIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang MAGIC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MAGIC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MAGIC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MAGIC (MAGIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MAGIC (MAGIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MAGIC.

Semak MAGIC ramalan harga sekarang!

Tokenomik MAGIC (MAGIC)

Memahami tokenomik MAGIC (MAGIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAGIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MAGIC (MAGIC)

Mencari cara membeli MAGIC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MAGIC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MAGIC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

MAGIC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MAGIC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MAGIC Berapakah nilai MAGIC (MAGIC) hari ini? Harga langsung MAGIC dalam USD ialah 0.20382 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MAGIC ke USD? $ 0.20382 . Lihat Harga semasa MAGIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MAGIC? Had pasaran untuk MAGIC ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MAGIC? Bekalan edaran MAGIC ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAGIC? MAGIC mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAGIC? MAGIC melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan MAGIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MAGICialah $ 771.28K USD . Adakah MAGIC akan naik lebih tinggi tahun ini? MAGIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MAGICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MAGIC (MAGIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)