Maiga.ai Harga Hari Ini

Harga langsung Maiga.ai (MAIGA) hari ini ialah $ 0.02233, dengan 11.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAIGA kepada USD penukaran adalah $ 0.02233 setiap MAIGA.

Maiga.ai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MAIGA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAIGA didagangkan antara $ 0.0209 (rendah) dan $ 0.02789 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MAIGA dipindahkan -2.41% dalam sejam terakhir dan -9.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 70.49K.

Maiga.ai (MAIGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 70.49K$ 70.49K $ 70.49K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.33M$ 22.33M $ 22.33M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Maiga.ai ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.49K. Bekalan edaran MAIGA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.33M.