1 MAIV ke USD Harga Langsung:

$0.0019747
MAIV (MAIV) Carta Harga Langsung
MAIV (MAIV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0019017
24J Rendah
$ 0.0021
24J Tinggi

$ 0.0019017
$ 0.0021
$ 0.004111712265403345
$ 0.000157448218301527
0.00%

+2.62%

-14.15%

-14.15%

MAIV (MAIV) harga masa nyata ialah $ 0.0019747. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAIV didagangkan antara $ 0.0019017 rendah dan $ 0.0021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAIV sepanjang masa ialah $ 0.004111712265403345, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000157448218301527.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAIV telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.62% dalam 24 jam dan -14.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MAIV (MAIV) Maklumat Pasaran

No.1402

$ 5.51M
$ 6.02K
$ 19.75M
2.79B
10,000,000,000
8,500,000,000
27.89%

Had Pasaran semasa MAIV ialah $ 5.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.02K. Bekalan edaran MAIV ialah 2.79B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.75M.

MAIV (MAIV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MAIV hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000050416+2.62%
30 Hari$ +0.0002391+13.77%
60 Hari$ +0.0010129+105.31%
90 Hari$ -0.0002892-12.78%
Perubahan Harga MAIV Hari Ini

Hari ini, MAIV mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000050416 (+2.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMAIV

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0002391 (+13.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MAIV

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MAIV mengalami perubahan sebanyak $ +0.0010129 (+105.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MAIV

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0002892 (-12.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MAIV (MAIV)?

Semak MAIVhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MAIV (MAIV)

MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

MAIV tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MAIV pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MAIV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MAIV di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MAIV anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MAIV Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MAIV (MAIV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MAIV (MAIV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MAIV.

Semak MAIV ramalan harga sekarang!

Tokenomik MAIV (MAIV)

Memahami tokenomik MAIV (MAIV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAIV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MAIV (MAIV)

Mencari cara membeli MAIV? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

MAIV kepada Mata Wang Tempatan

MAIV Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MAIV, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MAIV Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MAIV

Berapakah nilai MAIV (MAIV) hari ini?
Harga langsung MAIV dalam USD ialah 0.0019747 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MAIV ke USD?
Harga semasa MAIV ke USD ialah $ 0.0019747. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MAIV?
Had pasaran untuk MAIV ialah $ 5.51M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MAIV?
Bekalan edaran MAIV ialah 2.79B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAIV?
MAIV mencapai harga ATH sebanyak 0.004111712265403345 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAIV?
MAIV melihat harga ATL sebanyak 0.000157448218301527 USD.
Berapakah jumlah dagangan MAIV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MAIVialah $ 6.02K USD.
Adakah MAIV akan naik lebih tinggi tahun ini?
MAIV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MAIVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

