MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MAIV Berapakah nilai MAIV (MAIV) hari ini? Harga langsung MAIV dalam USD ialah 0.0019747 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MAIV ke USD? $ 0.0019747 . Lihat Harga semasa MAIV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MAIV? Had pasaran untuk MAIV ialah $ 5.51M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MAIV? Bekalan edaran MAIV ialah 2.79B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAIV? MAIV mencapai harga ATH sebanyak 0.004111712265403345 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAIV? MAIV melihat harga ATL sebanyak 0.000157448218301527 USD . Berapakah jumlah dagangan MAIV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MAIVialah $ 6.02K USD . Adakah MAIV akan naik lebih tinggi tahun ini? MAIV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MAIVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

