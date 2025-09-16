Lagi Mengenai MAJOR

Maklumat Harga MAJOR

Kertas putih MAJOR

Laman Web Rasmi MAJOR

Tokenomik MAJOR

Ramalan Harga MAJOR

Sejarah MAJOR

MAJOR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MAJOR-ke-Fiat

MAJOR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Major Logo

MajorHargae(MAJOR)

1 MAJOR ke USD Harga Langsung:

$0.15993
$0.15993$0.15993
+1.54%1D
USD
Major (MAJOR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:42 (UTC+8)

Major (MAJOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.15622
$ 0.15622$ 0.15622
24J Rendah
$ 0.16252
$ 0.16252$ 0.16252
24J Tinggi

$ 0.15622
$ 0.15622$ 0.15622

$ 0.16252
$ 0.16252$ 0.16252

$ 36.74652684233143
$ 36.74652684233143$ 36.74652684233143

$ 0.09929041572096678
$ 0.09929041572096678$ 0.09929041572096678

+0.09%

+1.54%

+0.94%

+0.94%

Major (MAJOR) harga masa nyata ialah $ 0.15993. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAJOR didagangkan antara $ 0.15622 rendah dan $ 0.16252 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAJOR sepanjang masa ialah $ 36.74652684233143, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.09929041572096678.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAJOR telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +1.54% dalam 24 jam dan +0.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Major (MAJOR) Maklumat Pasaran

No.1070

$ 13.33M
$ 13.33M$ 13.33M

$ 76.27K
$ 76.27K$ 76.27K

$ 15.99M
$ 15.99M$ 15.99M

83.35M
83.35M 83.35M

99,999,999
99,999,999 99,999,999

99,999,999
99,999,999 99,999,999

83.34%

TONCOIN

Had Pasaran semasa Major ialah $ 13.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 76.27K. Bekalan edaran MAJOR ialah 83.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.99M.

Major (MAJOR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Major hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0024256+1.54%
30 Hari$ -0.00911-5.39%
60 Hari$ -0.02072-11.47%
90 Hari$ -0.01718-9.71%
Perubahan Harga Major Hari Ini

Hari ini, MAJOR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0024256 (+1.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMajor

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00911 (-5.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Major

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MAJOR mengalami perubahan sebanyak $ -0.02072 (-11.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Major

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01718 (-9.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Major (MAJOR)?

Semak Majorhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Major (MAJOR)

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Major tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Major pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MAJOR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Major di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Major anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Major Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Major (MAJOR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Major (MAJOR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Major.

Semak Major ramalan harga sekarang!

Tokenomik Major (MAJOR)

Memahami tokenomik Major (MAJOR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAJOR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Major (MAJOR)

Mencari cara membeli Major? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Major di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MAJOR kepada Mata Wang Tempatan

1 Major(MAJOR) ke VND
4,208.55795
1 Major(MAJOR) ke AUD
A$0.239895
1 Major(MAJOR) ke GBP
0.1167489
1 Major(MAJOR) ke EUR
0.1343412
1 Major(MAJOR) ke USD
$0.15993
1 Major(MAJOR) ke MYR
RM0.671706
1 Major(MAJOR) ke TRY
6.6003111
1 Major(MAJOR) ke JPY
¥23.34978
1 Major(MAJOR) ke ARS
ARS$233.8144614
1 Major(MAJOR) ke RUB
13.2725907
1 Major(MAJOR) ke INR
14.07384
1 Major(MAJOR) ke IDR
Rp2,621.8028592
1 Major(MAJOR) ke KRW
220.8969153
1 Major(MAJOR) ke PHP
9.084024
1 Major(MAJOR) ke EGP
￡E.7.6878351
1 Major(MAJOR) ke BRL
R$0.847629
1 Major(MAJOR) ke CAD
C$0.2191041
1 Major(MAJOR) ke BDT
19.479474
1 Major(MAJOR) ke NGN
239.0569668
1 Major(MAJOR) ke COP
$624.7265625
1 Major(MAJOR) ke ZAR
R.2.7747855
1 Major(MAJOR) ke UAH
6.5843181
1 Major(MAJOR) ke VES
Bs25.5888
1 Major(MAJOR) ke CLP
$151.77357
1 Major(MAJOR) ke PKR
Rs45.3945312
1 Major(MAJOR) ke KZT
86.5413216
1 Major(MAJOR) ke THB
฿5.0649831
1 Major(MAJOR) ke TWD
NT$4.8106944
1 Major(MAJOR) ke AED
د.إ0.5869431
1 Major(MAJOR) ke CHF
Fr0.1247454
1 Major(MAJOR) ke HKD
HK$1.2442554
1 Major(MAJOR) ke AMD
֏61.157232
1 Major(MAJOR) ke MAD
.د.م1.4345721
1 Major(MAJOR) ke MXN
$2.9331162
1 Major(MAJOR) ke SAR
ريال0.5997375
1 Major(MAJOR) ke PLN
0.5741487
1 Major(MAJOR) ke RON
лв0.6829011
1 Major(MAJOR) ke SEK
kr1.4761539
1 Major(MAJOR) ke BGN
лв0.2638845
1 Major(MAJOR) ke HUF
Ft52.6073742
1 Major(MAJOR) ke CZK
3.2833629
1 Major(MAJOR) ke KWD
د.ك0.04861872
1 Major(MAJOR) ke ILS
0.5325669
1 Major(MAJOR) ke AOA
Kz145.7873901
1 Major(MAJOR) ke BHD
.د.ب0.06029361
1 Major(MAJOR) ke BMD
$0.15993
1 Major(MAJOR) ke DKK
kr1.007559
1 Major(MAJOR) ke HNL
L4.1949639
1 Major(MAJOR) ke MUR
7.2368325
1 Major(MAJOR) ke NAD
$2.7779841
1 Major(MAJOR) ke NOK
kr1.5641154
1 Major(MAJOR) ke NZD
$0.2670831
1 Major(MAJOR) ke PAB
B/.0.15993
1 Major(MAJOR) ke PGK
K0.6685074
1 Major(MAJOR) ke QAR
ر.ق0.5821452
1 Major(MAJOR) ke RSD
дин.15.8250735

Major Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Major, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Major Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Major

Berapakah nilai Major (MAJOR) hari ini?
Harga langsung MAJOR dalam USD ialah 0.15993 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MAJOR ke USD?
Harga semasa MAJOR ke USD ialah $ 0.15993. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Major?
Had pasaran untuk MAJOR ialah $ 13.33M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MAJOR?
Bekalan edaran MAJOR ialah 83.35M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAJOR?
MAJOR mencapai harga ATH sebanyak 36.74652684233143 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAJOR?
MAJOR melihat harga ATL sebanyak 0.09929041572096678 USD.
Berapakah jumlah dagangan MAJOR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MAJORialah $ 76.27K USD.
Adakah MAJOR akan naik lebih tinggi tahun ini?
MAJOR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MAJORramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:42 (UTC+8)

Major (MAJOR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MAJOR-ke-USD

Jumlah

MAJOR
MAJOR
USD
USD

1 MAJOR = 0.15992 USD

Berdagang MAJOR

MAJORUSDT
$0.15993
$0.15993$0.15993
+1.56%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan