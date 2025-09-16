Lagi Mengenai MAN

$0.00688
+1.17%1D
Matrix AI Network (MAN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:57 (UTC+8)

Matrix AI Network (MAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00655
24J Rendah
$ 0.0071
24J Tinggi

$ 0.00655
$ 0.0071
$ 1.7901400327682495
$ 0.002571595654983904
-1.01%

+1.17%

-0.87%

-0.87%

Matrix AI Network (MAN) harga masa nyata ialah $ 0.00688. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAN didagangkan antara $ 0.00655 rendah dan $ 0.0071 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAN sepanjang masa ialah $ 1.7901400327682495, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002571595654983904.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAN telah berubah sebanyak -1.01% sejak sejam yang lalu, +1.17% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Matrix AI Network (MAN) Maklumat Pasaran

No.1669

$ 3.21M
$ 38.39K
$ 6.88M
466.34M
1,000,000,000
766,342,062.5384312
46.63%

MAN

Had Pasaran semasa Matrix AI Network ialah $ 3.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 38.39K. Bekalan edaran MAN ialah 466.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 766342062.5384312. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.88M.

Matrix AI Network (MAN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Matrix AI Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000796+1.17%
30 Hari$ +0.00013+1.92%
60 Hari$ -0.00089-11.46%
90 Hari$ -0.00024-3.38%
Perubahan Harga Matrix AI Network Hari Ini

Hari ini, MAN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000796 (+1.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMatrix AI Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00013 (+1.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Matrix AI Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MAN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00089 (-11.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Matrix AI Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00024 (-3.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Matrix AI Network (MAN)?

Semak Matrix AI Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Matrix AI Network (MAN)

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Matrix AI Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Matrix AI Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MAN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Matrix AI Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Matrix AI Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Matrix AI Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Matrix AI Network (MAN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Matrix AI Network (MAN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Matrix AI Network.

Semak Matrix AI Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Matrix AI Network (MAN)

Memahami tokenomik Matrix AI Network (MAN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Matrix AI Network (MAN)

Mencari cara membeli Matrix AI Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Matrix AI Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MAN kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Matrix AI Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Matrix AI Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Matrix AI Network

Berapakah nilai Matrix AI Network (MAN) hari ini?
Harga langsung MAN dalam USD ialah 0.00688 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MAN ke USD?
Harga semasa MAN ke USD ialah $ 0.00688. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Matrix AI Network?
Had pasaran untuk MAN ialah $ 3.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MAN?
Bekalan edaran MAN ialah 466.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAN?
MAN mencapai harga ATH sebanyak 1.7901400327682495 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAN?
MAN melihat harga ATL sebanyak 0.002571595654983904 USD.
Berapakah jumlah dagangan MAN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MANialah $ 38.39K USD.
Adakah MAN akan naik lebih tinggi tahun ini?
MAN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MANramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:50:57 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

