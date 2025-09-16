Lagi Mengenai MANA

Decentraland Logo

DecentralandHargae(MANA)

1 MANA ke USD Harga Langsung:

$0.3425
$0.3425$0.3425
+3.10%1D
USD
Decentraland (MANA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:09:51 (UTC+8)

Decentraland (MANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3278
$ 0.3278$ 0.3278
24J Rendah
$ 0.3439
$ 0.3439$ 0.3439
24J Tinggi

$ 0.3278
$ 0.3278$ 0.3278

$ 0.3439
$ 0.3439$ 0.3439

$ 5.902317189920042
$ 5.902317189920042$ 5.902317189920042

$ 0.007883059792220592
$ 0.007883059792220592$ 0.007883059792220592

+0.49%

+3.10%

+5.57%

+5.57%

Decentraland (MANA) harga masa nyata ialah $ 0.343. Sepanjang 24 jam yang lalu, MANA didagangkan antara $ 0.3278 rendah dan $ 0.3439 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MANA sepanjang masa ialah $ 5.902317189920042, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007883059792220592.

Dari segi prestasi jangka pendek, MANA telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, +3.10% dalam 24 jam dan +5.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decentraland (MANA) Maklumat Pasaran

No.108

$ 675.62M
$ 675.62M$ 675.62M

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 752.26M
$ 752.26M$ 752.26M

1.97B
1.97B 1.97B

2,193,179,327.320146
2,193,179,327.320146 2,193,179,327.320146

0.01%

2017-09-18 00:00:00

$ 0.024
$ 0.024$ 0.024

ETH

Had Pasaran semasa Decentraland ialah $ 675.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.24M. Bekalan edaran MANA ialah 1.97B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2193179327.320146. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 752.26M.

Decentraland (MANA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Decentraland hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010298+3.10%
30 Hari$ +0.0411+13.61%
60 Hari$ +0.0111+3.34%
90 Hari$ +0.0899+35.51%
Perubahan Harga Decentraland Hari Ini

Hari ini, MANA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.010298 (+3.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDecentraland

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0411 (+13.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Decentraland

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MANA mengalami perubahan sebanyak $ +0.0111 (+3.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Decentraland

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0899 (+35.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Decentraland (MANA)?

Semak Decentralandhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Decentraland tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Decentraland pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MANA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Decentraland di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Decentraland anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Decentraland Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Decentraland (MANA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Decentraland (MANA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decentraland.

Semak Decentraland ramalan harga sekarang!

Tokenomik Decentraland (MANA)

Memahami tokenomik Decentraland (MANA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MANA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Decentraland (MANA)

Mencari cara membeli Decentraland? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Decentraland di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MANA kepada Mata Wang Tempatan

1 Decentraland(MANA) ke VND
9,026.045
1 Decentraland(MANA) ke AUD
A$0.51107
1 Decentraland(MANA) ke GBP
0.25039
1 Decentraland(MANA) ke EUR
0.28812
1 Decentraland(MANA) ke USD
$0.343
1 Decentraland(MANA) ke MYR
RM1.4406
1 Decentraland(MANA) ke TRY
14.15904
1 Decentraland(MANA) ke JPY
¥50.421
1 Decentraland(MANA) ke ARS
ARS$502.93061
1 Decentraland(MANA) ke RUB
28.4004
1 Decentraland(MANA) ke INR
30.20115
1 Decentraland(MANA) ke IDR
Rp5,622.94992
1 Decentraland(MANA) ke KRW
474.41016
1 Decentraland(MANA) ke PHP
19.53728
1 Decentraland(MANA) ke EGP
￡E.16.48801
1 Decentraland(MANA) ke BRL
R$1.82133
1 Decentraland(MANA) ke CAD
C$0.46991
1 Decentraland(MANA) ke BDT
41.7774
1 Decentraland(MANA) ke NGN
512.70268
1 Decentraland(MANA) ke COP
$1,339.84375
1 Decentraland(MANA) ke ZAR
R.5.95448
1 Decentraland(MANA) ke UAH
14.12131
1 Decentraland(MANA) ke VES
Bs54.88
1 Decentraland(MANA) ke CLP
$325.507
1 Decentraland(MANA) ke PKR
Rs97.35712
1 Decentraland(MANA) ke KZT
185.60416
1 Decentraland(MANA) ke THB
฿10.87996
1 Decentraland(MANA) ke TWD
NT$10.34145
1 Decentraland(MANA) ke AED
د.إ1.25881
1 Decentraland(MANA) ke CHF
Fr0.27097
1 Decentraland(MANA) ke HKD
HK$2.66854
1 Decentraland(MANA) ke AMD
֏131.1632
1 Decentraland(MANA) ke MAD
.د.م3.07671
1 Decentraland(MANA) ke MXN
$6.28376
1 Decentraland(MANA) ke SAR
ريال1.28625
1 Decentraland(MANA) ke PLN
1.23137
1 Decentraland(MANA) ke RON
лв1.46804
1 Decentraland(MANA) ke SEK
kr3.17275
1 Decentraland(MANA) ke BGN
лв0.56595
1 Decentraland(MANA) ke HUF
Ft113.23802
1 Decentraland(MANA) ke CZK
7.0658
1 Decentraland(MANA) ke KWD
د.ك0.104615
1 Decentraland(MANA) ke ILS
1.14562
1 Decentraland(MANA) ke AOA
Kz312.66851
1 Decentraland(MANA) ke BHD
.د.ب0.128968
1 Decentraland(MANA) ke BMD
$0.343
1 Decentraland(MANA) ke DKK
kr2.16776
1 Decentraland(MANA) ke HNL
L8.99689
1 Decentraland(MANA) ke MUR
15.52075
1 Decentraland(MANA) ke NAD
$5.95791
1 Decentraland(MANA) ke NOK
kr3.36483
1 Decentraland(MANA) ke NZD
$0.57281
1 Decentraland(MANA) ke PAB
B/.0.343
1 Decentraland(MANA) ke PGK
K1.43374
1 Decentraland(MANA) ke QAR
ر.ق1.24852
1 Decentraland(MANA) ke RSD
дин.34.03932

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Decentraland, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Decentraland Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Decentraland

Berapakah nilai Decentraland (MANA) hari ini?
Harga langsung MANA dalam USD ialah 0.343 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MANA ke USD?
Harga semasa MANA ke USD ialah $ 0.343. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Decentraland?
Had pasaran untuk MANA ialah $ 675.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MANA?
Bekalan edaran MANA ialah 1.97B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MANA?
MANA mencapai harga ATH sebanyak 5.902317189920042 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MANA?
MANA melihat harga ATL sebanyak 0.007883059792220592 USD.
Berapakah jumlah dagangan MANA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MANAialah $ 1.24M USD.
Adakah MANA akan naik lebih tinggi tahun ini?
MANA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MANAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:09:51 (UTC+8)

Decentraland (MANA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MANA-ke-USD

Jumlah

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0.343 USD

Berdagang MANA

MANAUSDT
$0.3425
$0.3425$0.3425
+3.13%

