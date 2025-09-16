Apakah itu Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Tokenomik Decentraland (MANA)

Memahami tokenomik Decentraland (MANA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MANA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Decentraland Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Decentraland, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai Decentraland (MANA) hari ini? Harga langsung MANA dalam USD ialah 0.343 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MANA ke USD? $ 0.343 . Apakah had pasaran Decentraland? Had pasaran untuk MANA ialah $ 675.62M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MANA? Bekalan edaran MANA ialah 1.97B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MANA? MANA mencapai harga ATH sebanyak 5.902317189920042 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MANA? MANA melihat harga ATL sebanyak 0.007883059792220592 USD . Berapakah jumlah dagangan MANA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MANAialah $ 1.24M USD . Adakah MANA akan naik lebih tinggi tahun ini? MANA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

Decentraland (MANA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

