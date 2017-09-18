Tokenomik Decentraland (MANA)

Tokenomik Decentraland (MANA)

Lihat cerapan utama tentang Decentraland (MANA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Decentraland (MANA) Maklumat

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Laman Web Rasmi:
https://decentraland.org/
Kertas putih:
https://decentraland.org/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi

Decentraland (MANA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Decentraland (MANA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 677.59M
$ 677.59M$ 677.59M
Jumlah Bekalan:
$ 2.19B
$ 2.19B$ 2.19B
Bekalan Edaran:
$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 754.45M
$ 754.45M$ 754.45M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.89723
$ 5.89723$ 5.89723
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.007883059792220592
$ 0.007883059792220592$ 0.007883059792220592
Harga Semasa:
$ 0.344
$ 0.344$ 0.344

Tokenomik Decentraland (MANA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Decentraland (MANA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MANA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MANA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MANA, terokai MANA harga langsung token!

Decentraland (MANA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MANA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MANA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MANA? Halaman ramalan harga MANA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

