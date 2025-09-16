Lagi Mengenai MANTA

$0.2108
+2.87%1D
Manta Network (MANTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:51:05 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) Maklumat Harga (USD)

$ 0.2008
$ 0.2149
$ 0.2008
$ 0.2149
$ 4.082953050622184
$ 0.15642983692201723
+0.19%

+2.87%

+2.62%

+2.62%

Manta Network (MANTA) harga masa nyata ialah $ 0.2108. Sepanjang 24 jam yang lalu, MANTA didagangkan antara $ 0.2008 rendah dan $ 0.2149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MANTA sepanjang masa ialah $ 4.082953050622184, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.15642983692201723.

Dari segi prestasi jangka pendek, MANTA telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +2.87% dalam 24 jam dan +2.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Manta Network (MANTA) Maklumat Pasaran

$ 94.45M
$ 1.24M
$ 210.80M
448.06M
1,000,000,000
Had Pasaran semasa Manta Network ialah $ 94.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.24M. Bekalan edaran MANTA ialah 448.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.80M.

Manta Network (MANTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Manta Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005881+2.87%
30 Hari$ -0.0281-11.77%
60 Hari$ -0.0346-14.10%
90 Hari$ +0.0204+10.71%
Perubahan Harga Manta Network Hari Ini

Hari ini, MANTA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005881 (+2.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariManta Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0281 (-11.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Manta Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MANTA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0346 (-14.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Manta Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0204 (+10.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Manta Network (MANTA)?

Semak Manta Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Manta Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MANTA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Manta Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Manta Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Manta Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Manta Network (MANTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Manta Network (MANTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Manta Network.

Semak Manta Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Manta Network (MANTA)

Memahami tokenomik Manta Network (MANTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MANTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Manta Network (MANTA)

Mencari cara membeli Manta Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Manta Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Manta Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Manta Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Manta Network

Berapakah nilai Manta Network (MANTA) hari ini?
Harga langsung MANTA dalam USD ialah 0.2108 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MANTA ke USD?
Harga semasa MANTA ke USD ialah $ 0.2108. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Manta Network?
Had pasaran untuk MANTA ialah $ 94.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MANTA?
Bekalan edaran MANTA ialah 448.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MANTA?
MANTA mencapai harga ATH sebanyak 4.082953050622184 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MANTA?
MANTA melihat harga ATL sebanyak 0.15642983692201723 USD.
Berapakah jumlah dagangan MANTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MANTAialah $ 1.24M USD.
Adakah MANTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
MANTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MANTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:51:05 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

