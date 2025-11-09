Manyu Harga Hari Ini

Harga langsung Manyu (MANYU) hari ini ialah $ 0.000000018839, dengan 2.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MANYU kepada USD penukaran adalah $ 0.000000018839 setiap MANYU.

Manyu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MANYU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MANYU didagangkan antara $ 0.000000016683 (rendah) dan $ 0.000000019619 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MANYU dipindahkan -0.35% dalam sejam terakhir dan -20.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 241.70K.

Manyu (MANYU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 241.70K$ 241.70K $ 241.70K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam ETH

