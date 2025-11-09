Mastercard Harga Hari Ini

Harga langsung Mastercard (MAON) hari ini ialah $ 527.91, dengan 3.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MAON kepada USD penukaran adalah $ 527.91 setiap MAON.

Mastercard kini berada pada kedudukan #2069 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.07M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.03K MAON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MAON didagangkan antara $ 527.66 (rendah) dan $ 607.33 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 604.8777949802613, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 541.1678571329096.

Dalam prestasi jangka pendek, MAON dipindahkan -0.84% dalam sejam terakhir dan -5.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.68K.

Mastercard (MAON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2069 Modal Pasaran $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Kelantangan (24J) $ 63.68K$ 63.68K $ 63.68K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Bekalan Peredaran 2.03K 2.03K 2.03K Jumlah Bekalan 2,025.82135796 2,025.82135796 2,025.82135796 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Mastercard ialah $ 1.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.68K. Bekalan edaran MAON ialah 2.03K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2025.82135796. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.