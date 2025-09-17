Lagi Mengenai MARS4

$0.00009532
+0.27%1D
MARS4 (MARS4) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:38:04 (UTC+8)

MARS4 (MARS4) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00009492
24J Rendah
$ 0.00009873
24J Tinggi

$ 0.00009492
$ 0.00009873
$ 1.051011096923131
$ 0.000086262035047803
+0.24%

+0.27%

-1.33%

-1.33%

MARS4 (MARS4) harga masa nyata ialah $ 0.00009532. Sepanjang 24 jam yang lalu, MARS4 didagangkan antara $ 0.00009492 rendah dan $ 0.00009873 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MARS4 sepanjang masa ialah $ 1.051011096923131, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000086262035047803.

Dari segi prestasi jangka pendek, MARS4 telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -1.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MARS4 (MARS4) Maklumat Pasaran

No.2773

$ 236.69K
$ 58.42K
$ 381.28K
2.48B
4,000,000,000
4,000,000,000
62.07%

ETH

Had Pasaran semasa MARS4 ialah $ 236.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.42K. Bekalan edaran MARS4 ialah 2.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 381.28K.

MARS4 (MARS4) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MARS4 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000002567+0.27%
30 Hari$ -0.0000092-8.81%
60 Hari$ -0.00001908-16.68%
90 Hari$ -0.00001428-13.03%
Perubahan Harga MARS4 Hari Ini

Hari ini, MARS4 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000002567 (+0.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMARS4

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000092 (-8.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MARS4

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MARS4 mengalami perubahan sebanyak $ -0.00001908 (-16.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MARS4

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00001428 (-13.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MARS4 (MARS4)?

Semak MARS4halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MARS4 (MARS4)

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

MARS4 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MARS4 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MARS4 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MARS4 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MARS4 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MARS4 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MARS4 (MARS4) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MARS4 (MARS4) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MARS4.

Semak MARS4 ramalan harga sekarang!

Tokenomik MARS4 (MARS4)

Memahami tokenomik MARS4 (MARS4) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MARS4 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MARS4 (MARS4)

Mencari cara membeli MARS4? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MARS4 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MARS4 kepada Mata Wang Tempatan

1 MARS4(MARS4) ke VND
2.5083458
1 MARS4(MARS4) ke AUD
A$0.0001420268
1 MARS4(MARS4) ke GBP
0.0000695836
1 MARS4(MARS4) ke EUR
0.0000800688
1 MARS4(MARS4) ke USD
$0.00009532
1 MARS4(MARS4) ke MYR
RM0.000400344
1 MARS4(MARS4) ke TRY
0.0039329032
1 MARS4(MARS4) ke JPY
¥0.01391672
1 MARS4(MARS4) ke ARS
ARS$0.1399697944
1 MARS4(MARS4) ke RUB
0.007930624
1 MARS4(MARS4) ke INR
0.0083862536
1 MARS4(MARS4) ke IDR
Rp1.5626227008
1 MARS4(MARS4) ke KRW
0.1314758292
1 MARS4(MARS4) ke PHP
0.005418942
1 MARS4(MARS4) ke EGP
￡E.0.0045829856
1 MARS4(MARS4) ke BRL
R$0.0005042428
1 MARS4(MARS4) ke CAD
C$0.0001305884
1 MARS4(MARS4) ke BDT
0.011609976
1 MARS4(MARS4) ke NGN
0.1424805232
1 MARS4(MARS4) ke COP
$0.370894886
1 MARS4(MARS4) ke ZAR
R.0.0016518956
1 MARS4(MARS4) ke UAH
0.0039243244
1 MARS4(MARS4) ke VES
Bs0.0152512
1 MARS4(MARS4) ke CLP
$0.09045868
1 MARS4(MARS4) ke PKR
Rs0.0270556288
1 MARS4(MARS4) ke KZT
0.0515795584
1 MARS4(MARS4) ke THB
฿0.0030187844
1 MARS4(MARS4) ke TWD
NT$0.0028681788
1 MARS4(MARS4) ke AED
د.إ0.0003498244
1 MARS4(MARS4) ke CHF
Fr0.0000743496
1 MARS4(MARS4) ke HKD
HK$0.0007415896
1 MARS4(MARS4) ke AMD
֏0.036450368
1 MARS4(MARS4) ke MAD
.د.م0.0008550204
1 MARS4(MARS4) ke MXN
$0.0017424496
1 MARS4(MARS4) ke SAR
ريال0.00035745
1 MARS4(MARS4) ke PLN
0.0003412456
1 MARS4(MARS4) ke RON
лв0.0004060632
1 MARS4(MARS4) ke SEK
kr0.0008778972
1 MARS4(MARS4) ke BGN
лв0.000157278
1 MARS4(MARS4) ke HUF
Ft0.0312516152
1 MARS4(MARS4) ke CZK
0.0019512004
1 MARS4(MARS4) ke KWD
د.ك0.00002897728
1 MARS4(MARS4) ke ILS
0.0003174156
1 MARS4(MARS4) ke AOA
Kz0.0868908524
1 MARS4(MARS4) ke BHD
.د.ب0.00003593564
1 MARS4(MARS4) ke BMD
$0.00009532
1 MARS4(MARS4) ke DKK
kr0.0005986096
1 MARS4(MARS4) ke HNL
L0.0025002436
1 MARS4(MARS4) ke MUR
0.00431323
1 MARS4(MARS4) ke NAD
$0.0016557084
1 MARS4(MARS4) ke NOK
kr0.00092937
1 MARS4(MARS4) ke NZD
$0.0001582312
1 MARS4(MARS4) ke PAB
B/.0.00009532
1 MARS4(MARS4) ke PGK
K0.0003984376
1 MARS4(MARS4) ke QAR
ر.ق0.0003469648
1 MARS4(MARS4) ke RSD
дин.0.0094052244

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MARS4

Berapakah nilai MARS4 (MARS4) hari ini?
Harga langsung MARS4 dalam USD ialah 0.00009532 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MARS4 ke USD?
Harga semasa MARS4 ke USD ialah $ 0.00009532. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MARS4?
Had pasaran untuk MARS4 ialah $ 236.69K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MARS4?
Bekalan edaran MARS4 ialah 2.48B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MARS4?
MARS4 mencapai harga ATH sebanyak 1.051011096923131 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MARS4?
MARS4 melihat harga ATL sebanyak 0.000086262035047803 USD.
Berapakah jumlah dagangan MARS4?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MARS4ialah $ 58.42K USD.
Adakah MARS4 akan naik lebih tinggi tahun ini?
MARS4 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MARS4ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:38:04 (UTC+8)

MARS4 (MARS4) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

