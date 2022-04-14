Tokenomik MARS4 (MARS4)

Tokenomik MARS4 (MARS4)

Lihat cerapan utama tentang MARS4 (MARS4), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
MARS4 (MARS4) Maklumat

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Laman Web Rasmi:
https://www.mars4.me/
Kertas putih:
https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87

MARS4 (MARS4) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MARS4 (MARS4), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 233.16K
$ 233.16K
Jumlah Bekalan:
$ 4.00B
$ 4.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.48B
$ 2.48B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 375.60K
$ 375.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.08849
$ 0.08849
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000086262035047803
$ 0.000086262035047803
Harga Semasa:
$ 0.0000939
$ 0.0000939

Tokenomik MARS4 (MARS4): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MARS4 (MARS4) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MARS4 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MARS4 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MARS4, terokai MARS4 harga langsung token!

Cara Membeli MARS4

Berminat untuk menambah MARS4 (MARS4) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MARS4, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

MARS4 (MARS4) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MARS4 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MARS4 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MARS4? Halaman ramalan harga MARS4 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.