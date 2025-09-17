Lagi Mengenai MASK

Mask Network (MASK) Carta Harga Langsung
Mask Network (MASK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.225
$ 1.225$ 1.225
24J Rendah
$ 1.257
$ 1.257$ 1.257
24J Tinggi

$ 1.225
$ 1.225$ 1.225

$ 1.257
$ 1.257$ 1.257

$ 97.91962343
$ 97.91962343$ 97.91962343

$ 0.9302019593035298
$ 0.9302019593035298$ 0.9302019593035298

+0.56%

-0.15%

+0.88%

+0.88%

Mask Network (MASK) harga masa nyata ialah $ 1.255. Sepanjang 24 jam yang lalu, MASK didagangkan antara $ 1.225 rendah dan $ 1.257 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MASK sepanjang masa ialah $ 97.91962343, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9302019593035298.

Dari segi prestasi jangka pendek, MASK telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +0.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mask Network (MASK) Maklumat Pasaran

No.325

$ 125.50M
$ 125.50M$ 125.50M

$ 305.04K
$ 305.04K$ 305.04K

$ 125.50M
$ 125.50M$ 125.50M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-02-24 00:00:00

$ 0.85
$ 0.85$ 0.85

ETH

Had Pasaran semasa Mask Network ialah $ 125.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 305.04K. Bekalan edaran MASK ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.50M.

Mask Network (MASK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mask Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00189-0.15%
30 Hari$ -0.064-4.86%
60 Hari$ -0.195-13.45%
90 Hari$ -0.044-3.39%
Perubahan Harga Mask Network Hari Ini

Hari ini, MASK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00189 (-0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMask Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.064 (-4.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mask Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MASK mengalami perubahan sebanyak $ -0.195 (-13.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mask Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.044 (-3.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mask Network (MASK)?

Semak Mask Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mask Network (MASK)

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Mask Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mask Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MASK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mask Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mask Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mask Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mask Network (MASK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mask Network (MASK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mask Network.

Semak Mask Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mask Network (MASK)

Memahami tokenomik Mask Network (MASK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MASK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mask Network (MASK)

Mencari cara membeli Mask Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mask Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Mask Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mask Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Mask Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mask Network

Berapakah nilai Mask Network (MASK) hari ini?
Harga langsung MASK dalam USD ialah 1.255 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MASK ke USD?
Harga semasa MASK ke USD ialah $ 1.255. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mask Network?
Had pasaran untuk MASK ialah $ 125.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MASK?
Bekalan edaran MASK ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MASK?
MASK mencapai harga ATH sebanyak 97.91962343 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MASK?
MASK melihat harga ATL sebanyak 0.9302019593035298 USD.
Berapakah jumlah dagangan MASK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MASKialah $ 305.04K USD.
Adakah MASK akan naik lebih tinggi tahun ini?
MASK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MASKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Mask Network (MASK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

