MASS Harga (MASS)

1 MASS ke USD Harga Langsung:

$0.0008534
$0.0008534
+2.10%1D
USD
MASS (MASS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:01:22 (UTC+8)

MASS (MASS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0008327
$ 0.0008327
24J Rendah
$ 0.0008845
$ 0.0008845
24J Tinggi

$ 0.0008327
$ 0.0008327

$ 0.0008845
$ 0.0008845

$ 1.89772986
$ 1.89772986

$ 0.000402891381281833
$ 0.000402891381281833

+1.71%

+2.10%

-16.98%

-16.98%

MASS (MASS) harga masa nyata ialah $ 0.0008524. Sepanjang 24 jam yang lalu, MASS didagangkan antara $ 0.0008327 rendah dan $ 0.0008845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MASS sepanjang masa ialah $ 1.89772986, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000402891381281833.

Dari segi prestasi jangka pendek, MASS telah berubah sebanyak +1.71% sejak sejam yang lalu, +2.10% dalam 24 jam dan -16.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MASS (MASS) Maklumat Pasaran

No.2913

$ 83.56K
$ 83.56K

$ 52.80K
$ 52.80K

$ 175.97K
$ 175.97K

98.03M
98.03M

206,438,400
206,438,400

98,026,147.05229937
98,026,147.05229937

47.48%

MASS

Had Pasaran semasa MASS ialah $ 83.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.80K. Bekalan edaran MASS ialah 98.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98026147.05229937. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.97K.

MASS (MASS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MASS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000017553+2.10%
30 Hari$ +0.0000074+0.87%
60 Hari$ +0.0005397+172.59%
90 Hari$ +0.0005505+182.34%
Perubahan Harga MASS Hari Ini

Hari ini, MASS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000017553 (+2.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMASS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000074 (+0.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MASS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MASS mengalami perubahan sebanyak $ +0.0005397 (+172.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MASS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0005505 (+182.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MASS (MASS)?

Semak MASShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MASS (MASS)

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

MASS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MASS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MASS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MASS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MASS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MASS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MASS (MASS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MASS (MASS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MASS.

Semak MASS ramalan harga sekarang!

Tokenomik MASS (MASS)

Memahami tokenomik MASS (MASS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MASS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MASS (MASS)

Mencari cara membeli MASS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MASS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MASS kepada Mata Wang Tempatan

1 MASS(MASS) ke VND
22.430906
1 MASS(MASS) ke AUD
A$0.001270076
1 MASS(MASS) ke GBP
0.000622252
1 MASS(MASS) ke EUR
0.000716016
1 MASS(MASS) ke USD
$0.0008524
1 MASS(MASS) ke MYR
RM0.00358008
1 MASS(MASS) ke TRY
0.035178548
1 MASS(MASS) ke JPY
¥0.1244504
1 MASS(MASS) ke ARS
ARS$1.246191752
1 MASS(MASS) ke RUB
0.07091968
1 MASS(MASS) ke INR
0.075002676
1 MASS(MASS) ke IDR
Rp13.973768256
1 MASS(MASS) ke KRW
1.177343404
1 MASS(MASS) ke PHP
0.048493036
1 MASS(MASS) ke EGP
￡E.0.040983392
1 MASS(MASS) ke BRL
R$0.00451772
1 MASS(MASS) ke CAD
C$0.001167788
1 MASS(MASS) ke BDT
0.10382232
1 MASS(MASS) ke NGN
1.274133424
1 MASS(MASS) ke COP
$3.31673102
1 MASS(MASS) ke ZAR
R.0.01478914
1 MASS(MASS) ke UAH
0.035093308
1 MASS(MASS) ke VES
Bs0.136384
1 MASS(MASS) ke CLP
$0.8089276
1 MASS(MASS) ke PKR
Rs0.241945216
1 MASS(MASS) ke KZT
0.461250688
1 MASS(MASS) ke THB
฿0.027029604
1 MASS(MASS) ke TWD
NT$0.025665764
1 MASS(MASS) ke AED
د.إ0.003128308
1 MASS(MASS) ke CHF
Fr0.000664872
1 MASS(MASS) ke HKD
HK$0.006631672
1 MASS(MASS) ke AMD
֏0.32595776
1 MASS(MASS) ke MAD
.د.م0.007646028
1 MASS(MASS) ke MXN
$0.015607444
1 MASS(MASS) ke SAR
ريال0.0031965
1 MASS(MASS) ke PLN
0.003051592
1 MASS(MASS) ke RON
лв0.003639748
1 MASS(MASS) ke SEK
kr0.007876176
1 MASS(MASS) ke BGN
лв0.00140646
1 MASS(MASS) ke HUF
Ft0.280294692
1 MASS(MASS) ke CZK
0.017491248
1 MASS(MASS) ke KWD
د.ك0.000259982
1 MASS(MASS) ke ILS
0.002838492
1 MASS(MASS) ke AOA
Kz0.777022268
1 MASS(MASS) ke BHD
.د.ب0.0003205024
1 MASS(MASS) ke BMD
$0.0008524
1 MASS(MASS) ke DKK
kr0.00537012
1 MASS(MASS) ke HNL
L0.022358452
1 MASS(MASS) ke MUR
0.0385711
1 MASS(MASS) ke NAD
$0.014806188
1 MASS(MASS) ke NOK
kr0.008327948
1 MASS(MASS) ke NZD
$0.001423508
1 MASS(MASS) ke PAB
B/.0.0008524
1 MASS(MASS) ke PGK
K0.003563032
1 MASS(MASS) ke QAR
ر.ق0.003102736
1 MASS(MASS) ke RSD
дин.0.08430236

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MASS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MASS

Berapakah nilai MASS (MASS) hari ini?
Harga langsung MASS dalam USD ialah 0.0008524 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MASS ke USD?
Harga semasa MASS ke USD ialah $ 0.0008524. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MASS?
Had pasaran untuk MASS ialah $ 83.56K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MASS?
Bekalan edaran MASS ialah 98.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MASS?
MASS mencapai harga ATH sebanyak 1.89772986 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MASS?
MASS melihat harga ATL sebanyak 0.000402891381281833 USD.
Berapakah jumlah dagangan MASS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MASSialah $ 52.80K USD.
Adakah MASS akan naik lebih tinggi tahun ini?
MASS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MASSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:01:22 (UTC+8)

MASS (MASS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.0008534
