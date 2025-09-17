Lagi Mengenai MAT

Matchain Logo

MatchainHargae(MAT)

1 MAT ke USD Harga Langsung:

+0.11%1D
USD
Matchain (MAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:01:28 (UTC+8)

Matchain (MAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.33%

+0.11%

-25.88%

-25.88%

Matchain (MAT) harga masa nyata ialah $ 0.8361. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAT didagangkan antara $ 0.8235 rendah dan $ 0.9388 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAT sepanjang masa ialah $ 6.672668572600626, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.2476112480740415.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAT telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan -25.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Matchain (MAT) Maklumat Pasaran

No.1265

8.83%

BSC

Had Pasaran semasa Matchain ialah $ 7.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.52K. Bekalan edaran MAT ialah 8.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 46906003.23074831. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.61M.

Matchain (MAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Matchain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000919+0.11%
30 Hari$ +0.3675+78.42%
60 Hari$ +0.4863+139.02%
90 Hari$ -1.6639-66.56%
Perubahan Harga Matchain Hari Ini

Hari ini, MAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000919 (+0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMatchain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.3675 (+78.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Matchain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MAT mengalami perubahan sebanyak $ +0.4863 (+139.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Matchain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.6639 (-66.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Matchain (MAT)?

Semak Matchainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Matchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Matchain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Matchain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Matchain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Matchain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Matchain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Matchain (MAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Matchain (MAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Matchain.

Semak Matchain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Matchain (MAT)

Memahami tokenomik Matchain (MAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Matchain (MAT)

Mencari cara membeli Matchain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Matchain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MAT kepada Mata Wang Tempatan

1 Matchain(MAT) ke VND
22,001.9715
1 Matchain(MAT) ke AUD
A$1.245789
1 Matchain(MAT) ke GBP
0.610353
1 Matchain(MAT) ke EUR
0.702324
1 Matchain(MAT) ke USD
$0.8361
1 Matchain(MAT) ke MYR
RM3.51162
1 Matchain(MAT) ke TRY
34.505847
1 Matchain(MAT) ke JPY
¥122.0706
1 Matchain(MAT) ke ARS
ARS$1,222.361478
1 Matchain(MAT) ke RUB
69.56352
1 Matchain(MAT) ke INR
73.568439
1 Matchain(MAT) ke IDR
Rp13,706.555184
1 Matchain(MAT) ke KRW
1,154.829681
1 Matchain(MAT) ke PHP
47.565729
1 Matchain(MAT) ke EGP
￡E.40.199688
1 Matchain(MAT) ke BRL
R$4.43133
1 Matchain(MAT) ke CAD
C$1.145457
1 Matchain(MAT) ke BDT
101.83698
1 Matchain(MAT) ke NGN
1,249.768836
1 Matchain(MAT) ke COP
$3,253.306905
1 Matchain(MAT) ke ZAR
R.14.506335
1 Matchain(MAT) ke UAH
34.422237
1 Matchain(MAT) ke VES
Bs133.776
1 Matchain(MAT) ke CLP
$793.4589
1 Matchain(MAT) ke PKR
Rs237.318624
1 Matchain(MAT) ke KZT
452.430432
1 Matchain(MAT) ke THB
฿26.512731
1 Matchain(MAT) ke TWD
NT$25.174971
1 Matchain(MAT) ke AED
د.إ3.068487
1 Matchain(MAT) ke CHF
Fr0.652158
1 Matchain(MAT) ke HKD
HK$6.504858
1 Matchain(MAT) ke AMD
֏319.72464
1 Matchain(MAT) ke MAD
.د.م7.499817
1 Matchain(MAT) ke MXN
$15.308991
1 Matchain(MAT) ke SAR
ريال3.135375
1 Matchain(MAT) ke PLN
2.993238
1 Matchain(MAT) ke RON
лв3.570147
1 Matchain(MAT) ke SEK
kr7.725564
1 Matchain(MAT) ke BGN
лв1.379565
1 Matchain(MAT) ke HUF
Ft274.934763
1 Matchain(MAT) ke CZK
17.156772
1 Matchain(MAT) ke KWD
د.ك0.2550105
1 Matchain(MAT) ke ILS
2.784213
1 Matchain(MAT) ke AOA
Kz762.163677
1 Matchain(MAT) ke BHD
.د.ب0.3143736
1 Matchain(MAT) ke BMD
$0.8361
1 Matchain(MAT) ke DKK
kr5.26743
1 Matchain(MAT) ke HNL
L21.930903
1 Matchain(MAT) ke MUR
37.833525
1 Matchain(MAT) ke NAD
$14.523057
1 Matchain(MAT) ke NOK
kr8.168697
1 Matchain(MAT) ke NZD
$1.396287
1 Matchain(MAT) ke PAB
B/.0.8361
1 Matchain(MAT) ke PGK
K3.494898
1 Matchain(MAT) ke QAR
ر.ق3.043404
1 Matchain(MAT) ke RSD
дин.82.69029

Matchain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Matchain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Matchain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Matchain

Berapakah nilai Matchain (MAT) hari ini?
Harga langsung MAT dalam USD ialah 0.8361 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MAT ke USD?
Harga semasa MAT ke USD ialah $ 0.8361. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Matchain?
Had pasaran untuk MAT ialah $ 7.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MAT?
Bekalan edaran MAT ialah 8.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAT?
MAT mencapai harga ATH sebanyak 6.672668572600626 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAT?
MAT melihat harga ATL sebanyak 0.2476112480740415 USD.
Berapakah jumlah dagangan MAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MATialah $ 78.52K USD.
Adakah MAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
MAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:01:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

