Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Tokenomik Matchain (MAT)

Memahami tokenomik Matchain (MAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Matchain Berapakah nilai Matchain (MAT) hari ini? Harga langsung MAT dalam USD ialah 0.8361 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MAT ke USD? $ 0.8361 . Lihat Harga semasa MAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Matchain? Had pasaran untuk MAT ialah $ 7.39M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MAT? Bekalan edaran MAT ialah 8.84M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAT? MAT mencapai harga ATH sebanyak 6.672668572600626 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAT? MAT melihat harga ATL sebanyak 0.2476112480740415 USD . Berapakah jumlah dagangan MAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MATialah $ 78.52K USD . Adakah MAT akan naik lebih tinggi tahun ini? MAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Matchain (MAT) Kemas Kini Industri Penting

