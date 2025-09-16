Lagi Mengenai MAV

Maklumat Harga MAV

Kertas putih MAV

Laman Web Rasmi MAV

Tokenomik MAV

Ramalan Harga MAV

Sejarah MAV

MAV Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MAV-ke-Fiat

MAV Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Maverick Protocol Logo

Maverick ProtocolHargae(MAV)

1 MAV ke USD Harga Langsung:

$0.06766
$0.06766$0.06766
+1.34%1D
USD
Maverick Protocol (MAV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:10:20 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06528
$ 0.06528$ 0.06528
24J Rendah
$ 0.07131
$ 0.07131$ 0.07131
24J Tinggi

$ 0.06528
$ 0.06528$ 0.06528

$ 0.07131
$ 0.07131$ 0.07131

$ 0.8216374158381008
$ 0.8216374158381008$ 0.8216374158381008

$ 0.0375479861422633
$ 0.0375479861422633$ 0.0375479861422633

+0.14%

+1.34%

-1.95%

-1.95%

Maverick Protocol (MAV) harga masa nyata ialah $ 0.06766. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAV didagangkan antara $ 0.06528 rendah dan $ 0.07131 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAV sepanjang masa ialah $ 0.8216374158381008, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0375479861422633.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAV telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +1.34% dalam 24 jam dan -1.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maverick Protocol (MAV) Maklumat Pasaran

No.594

$ 46.66M
$ 46.66M$ 46.66M

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

$ 135.32M
$ 135.32M$ 135.32M

689.55M
689.55M 689.55M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

34.47%

ETH

Had Pasaran semasa Maverick Protocol ialah $ 46.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.31M. Bekalan edaran MAV ialah 689.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.32M.

Maverick Protocol (MAV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Maverick Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008947+1.34%
30 Hari$ +0.00966+16.65%
60 Hari$ +0.01699+33.53%
90 Hari$ +0.02297+51.39%
Perubahan Harga Maverick Protocol Hari Ini

Hari ini, MAV mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0008947 (+1.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMaverick Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00966 (+16.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Maverick Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MAV mengalami perubahan sebanyak $ +0.01699 (+33.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Maverick Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02297 (+51.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Maverick Protocol (MAV)?

Semak Maverick Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Maverick Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MAV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Maverick Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Maverick Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Maverick Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Maverick Protocol (MAV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Maverick Protocol (MAV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Maverick Protocol.

Semak Maverick Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Maverick Protocol (MAV)

Memahami tokenomik Maverick Protocol (MAV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Maverick Protocol (MAV)

Mencari cara membeli Maverick Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Maverick Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MAV kepada Mata Wang Tempatan

1 Maverick Protocol(MAV) ke VND
1,780.4729
1 Maverick Protocol(MAV) ke AUD
A$0.1008134
1 Maverick Protocol(MAV) ke GBP
0.0493918
1 Maverick Protocol(MAV) ke EUR
0.0568344
1 Maverick Protocol(MAV) ke USD
$0.06766
1 Maverick Protocol(MAV) ke MYR
RM0.284172
1 Maverick Protocol(MAV) ke TRY
2.7930048
1 Maverick Protocol(MAV) ke JPY
¥9.94602
1 Maverick Protocol(MAV) ke ARS
ARS$99.0623592
1 Maverick Protocol(MAV) ke RUB
5.602248
1 Maverick Protocol(MAV) ke INR
5.957463
1 Maverick Protocol(MAV) ke IDR
Rp1,109.1801504
1 Maverick Protocol(MAV) ke KRW
93.5818992
1 Maverick Protocol(MAV) ke PHP
3.8539136
1 Maverick Protocol(MAV) ke EGP
￡E.3.2524162
1 Maverick Protocol(MAV) ke BRL
R$0.3592746
1 Maverick Protocol(MAV) ke CAD
C$0.0926942
1 Maverick Protocol(MAV) ke BDT
8.240988
1 Maverick Protocol(MAV) ke NGN
101.1354616
1 Maverick Protocol(MAV) ke COP
$264.296875
1 Maverick Protocol(MAV) ke ZAR
R.1.1745776
1 Maverick Protocol(MAV) ke UAH
2.7855622
1 Maverick Protocol(MAV) ke VES
Bs10.8256
1 Maverick Protocol(MAV) ke CLP
$64.277
1 Maverick Protocol(MAV) ke PKR
Rs19.2046144
1 Maverick Protocol(MAV) ke KZT
36.6121792
1 Maverick Protocol(MAV) ke THB
฿2.1461752
1 Maverick Protocol(MAV) ke TWD
NT$2.039949
1 Maverick Protocol(MAV) ke AED
د.إ0.2483122
1 Maverick Protocol(MAV) ke CHF
Fr0.0534514
1 Maverick Protocol(MAV) ke HKD
HK$0.5263948
1 Maverick Protocol(MAV) ke AMD
֏25.873184
1 Maverick Protocol(MAV) ke MAD
.د.م0.6069102
1 Maverick Protocol(MAV) ke MXN
$1.2395312
1 Maverick Protocol(MAV) ke SAR
ريال0.253725
1 Maverick Protocol(MAV) ke PLN
0.2428994
1 Maverick Protocol(MAV) ke RON
лв0.2895848
1 Maverick Protocol(MAV) ke SEK
kr0.625855
1 Maverick Protocol(MAV) ke BGN
лв0.111639
1 Maverick Protocol(MAV) ke HUF
Ft22.3298298
1 Maverick Protocol(MAV) ke CZK
1.3931194
1 Maverick Protocol(MAV) ke KWD
د.ك0.0206363
1 Maverick Protocol(MAV) ke ILS
0.2259844
1 Maverick Protocol(MAV) ke AOA
Kz61.6768262
1 Maverick Protocol(MAV) ke BHD
.د.ب0.02544016
1 Maverick Protocol(MAV) ke BMD
$0.06766
1 Maverick Protocol(MAV) ke DKK
kr0.4276112
1 Maverick Protocol(MAV) ke HNL
L1.7747218
1 Maverick Protocol(MAV) ke MUR
3.061615
1 Maverick Protocol(MAV) ke NAD
$1.1752542
1 Maverick Protocol(MAV) ke NOK
kr0.6637446
1 Maverick Protocol(MAV) ke NZD
$0.1129922
1 Maverick Protocol(MAV) ke PAB
B/.0.06766
1 Maverick Protocol(MAV) ke PGK
K0.2828188
1 Maverick Protocol(MAV) ke QAR
ر.ق0.2462824
1 Maverick Protocol(MAV) ke RSD
дин.6.7145784

Maverick Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Maverick Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Maverick Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Maverick Protocol

Berapakah nilai Maverick Protocol (MAV) hari ini?
Harga langsung MAV dalam USD ialah 0.06766 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MAV ke USD?
Harga semasa MAV ke USD ialah $ 0.06766. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Maverick Protocol?
Had pasaran untuk MAV ialah $ 46.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MAV?
Bekalan edaran MAV ialah 689.55M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAV?
MAV mencapai harga ATH sebanyak 0.8216374158381008 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAV?
MAV melihat harga ATL sebanyak 0.0375479861422633 USD.
Berapakah jumlah dagangan MAV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MAVialah $ 2.31M USD.
Adakah MAV akan naik lebih tinggi tahun ini?
MAV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MAVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:10:20 (UTC+8)

Maverick Protocol (MAV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MAV-ke-USD

Jumlah

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0.06766 USD

Berdagang MAV

MAVUSDT
$0.06766
$0.06766$0.06766
+1.36%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan