Apakah itu Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Maverick Protocol (MAV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Maverick Protocol (MAV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Maverick Protocol.

Tokenomik Maverick Protocol (MAV)

Memahami tokenomik Maverick Protocol (MAV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Maverick Protocol (MAV)

Maverick Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Maverick Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Maverick Protocol Berapakah nilai Maverick Protocol (MAV) hari ini? Harga langsung MAV dalam USD ialah 0.06766 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MAV ke USD? $ 0.06766 . Lihat Harga semasa MAV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Maverick Protocol? Had pasaran untuk MAV ialah $ 46.66M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MAV? Bekalan edaran MAV ialah 689.55M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAV? MAV mencapai harga ATH sebanyak 0.8216374158381008 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAV? MAV melihat harga ATL sebanyak 0.0375479861422633 USD . Berapakah jumlah dagangan MAV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MAVialah $ 2.31M USD . Adakah MAV akan naik lebih tinggi tahun ini? MAV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MAVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Maverick Protocol (MAV) Kemas Kini Industri Penting

