Heroes of MaviaHargae(MAVIA)

1 MAVIA ke USD Harga Langsung:

$0.1626
$0.1626
-0.36%1D
USD
Heroes of Mavia (MAVIA) Carta Harga Langsung
Heroes of Mavia (MAVIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.152
$ 0.152
24J Rendah
$ 0.167
$ 0.167
24J Tinggi

$ 0.152
$ 0.152

$ 0.167
$ 0.167

$ 10.70544724630311
$ 10.70544724630311

$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239

+2.58%

-0.36%

+14.99%

+14.99%

Heroes of Mavia (MAVIA) harga masa nyata ialah $ 0.1626. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAVIA didagangkan antara $ 0.152 rendah dan $ 0.167 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAVIA sepanjang masa ialah $ 10.70544724630311, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.09690384445875239.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAVIA telah berubah sebanyak +2.58% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +14.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Heroes of Mavia (MAVIA) Maklumat Pasaran

No.831

$ 26.24M
$ 26.24M

$ 148.11K
$ 148.11K

$ 41.79M
$ 41.79M

161.35M
161.35M

256,989,887.032251
256,989,887.032251

250,000,000
250,000,000

62.78%

ETH

Had Pasaran semasa Heroes of Mavia ialah $ 26.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 148.11K. Bekalan edaran MAVIA ialah 161.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.79M.

Heroes of Mavia (MAVIA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Heroes of Mavia hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000587-0.36%
30 Hari$ -0.0154-8.66%
60 Hari$ -0.0203-11.10%
90 Hari$ +0.0125+8.32%
Perubahan Harga Heroes of Mavia Hari Ini

Hari ini, MAVIA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000587 (-0.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHeroes of Mavia

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0154 (-8.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Heroes of Mavia

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MAVIA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0203 (-11.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Heroes of Mavia

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0125 (+8.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Heroes of Mavia (MAVIA)?

Semak Heroes of Maviahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Heroes of Mavia pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MAVIA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Heroes of Mavia di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Heroes of Mavia anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Heroes of Mavia Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Heroes of Mavia (MAVIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Heroes of Mavia (MAVIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Heroes of Mavia.

Semak Heroes of Mavia ramalan harga sekarang!

Tokenomik Heroes of Mavia (MAVIA)

Memahami tokenomik Heroes of Mavia (MAVIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAVIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Heroes of Mavia (MAVIA)

Mencari cara membeli Heroes of Mavia? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Heroes of Mavia di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MAVIA kepada Mata Wang Tempatan

1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke VND
4,278.819
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AUD
A$0.242274
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke GBP
0.118698
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke EUR
0.136584
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke USD
$0.1626
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MYR
RM0.68292
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TRY
6.710502
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke JPY
¥23.7396
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ARS
ARS$237.717948
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke RUB
13.52832
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke INR
14.307174
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke IDR
Rp2,665.573344
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke KRW
224.584746
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PHP
9.250314
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke EGP
￡E.7.817808
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BRL
R$0.86178
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CAD
C$0.222762
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BDT
19.80468
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NGN
243.047976
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke COP
$632.68473
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ZAR
R.2.82111
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke UAH
6.694242
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke VES
Bs26.016
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CLP
$154.3074
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PKR
Rs46.152384
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke KZT
87.986112
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke THB
฿5.156046
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke TWD
NT$4.895886
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AED
د.إ0.596742
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CHF
Fr0.126828
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke HKD
HK$1.265028
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AMD
֏62.17824
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MAD
.د.م1.458522
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MXN
$2.977206
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SAR
ريال0.60975
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PLN
0.582108
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke RON
лв0.694302
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke SEK
kr1.502424
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BGN
лв0.26829
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke HUF
Ft53.467758
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke CZK
3.336552
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke KWD
د.ك0.049593
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke ILS
0.541458
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke AOA
Kz148.221282
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BHD
.د.ب0.0611376
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke BMD
$0.1626
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke DKK
kr1.02438
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke HNL
L4.264998
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke MUR
7.35765
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NAD
$2.824362
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NOK
kr1.588602
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke NZD
$0.271542
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PAB
B/.0.1626
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke PGK
K0.679668
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke QAR
ر.ق0.591864
1 Heroes of Mavia(MAVIA) ke RSD
дин.16.08114

Heroes of Mavia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Heroes of Mavia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Heroes of Mavia Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Heroes of Mavia

Berapakah nilai Heroes of Mavia (MAVIA) hari ini?
Harga langsung MAVIA dalam USD ialah 0.1626 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MAVIA ke USD?
Harga semasa MAVIA ke USD ialah $ 0.1626. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Heroes of Mavia?
Had pasaran untuk MAVIA ialah $ 26.24M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MAVIA?
Bekalan edaran MAVIA ialah 161.35M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAVIA?
MAVIA mencapai harga ATH sebanyak 10.70544724630311 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAVIA?
MAVIA melihat harga ATL sebanyak 0.09690384445875239 USD.
Berapakah jumlah dagangan MAVIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MAVIAialah $ 148.11K USD.
Adakah MAVIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
MAVIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MAVIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Heroes of Mavia (MAVIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

$0.1626
