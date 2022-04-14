Tokenomik Heroes of Mavia (MAVIA)

Tokenomik Heroes of Mavia (MAVIA)

Lihat cerapan utama tentang Heroes of Mavia (MAVIA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Heroes of Mavia (MAVIA) Maklumat

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Laman Web Rasmi:
https://mavia.com
Kertas putih:
https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Heroes of Mavia (MAVIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 26.72M
$ 26.72M$ 26.72M
Jumlah Bekalan:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Bekalan Edaran:
$ 161.35M
$ 161.35M$ 161.35M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 42.56M
$ 42.56M$ 42.56M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 10.7952
$ 10.7952$ 10.7952
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239
Harga Semasa:
$ 0.1656
$ 0.1656$ 0.1656

Tokenomik Heroes of Mavia (MAVIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Heroes of Mavia (MAVIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MAVIA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MAVIA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MAVIA, terokai MAVIA harga langsung token!

Cara Membeli MAVIA

Berminat untuk menambah Heroes of Mavia (MAVIA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MAVIA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Heroes of Mavia (MAVIA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MAVIA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MAVIA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MAVIA? Halaman ramalan harga MAVIA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.