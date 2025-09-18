Lagi Mengenai MAY

MAY (MAY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:48:19 (UTC+8)

MAY (MAY) Maklumat Harga (USD)

MAY (MAY) harga masa nyata ialah $ 0.04261. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAY didagangkan antara $ 0.04226 rendah dan $ 0.04528 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAY sepanjang masa ialah $ 10.157036358034295, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04064135433705523.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAY telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan +0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa MAY ialah $ 12.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.77K. Bekalan edaran MAY ialah 295.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.61M.

MAY (MAY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MAY hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003783-0.88%
30 Hari$ -0.00675-13.68%
60 Hari$ -0.01447-25.36%
90 Hari$ +0.03261+326.10%
Perubahan Harga MAY Hari Ini

Hari ini, MAY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003783 (-0.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMAY

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00675 (-13.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MAY

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MAY mengalami perubahan sebanyak $ -0.01447 (-25.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MAY

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03261 (+326.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MAY (MAY)?

Semak MAYhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MAY (MAY)

MAY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MAY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MAY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MAY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MAY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MAY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MAY (MAY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MAY (MAY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MAY.

Semak MAY ramalan harga sekarang!

Tokenomik MAY (MAY)

Memahami tokenomik MAY (MAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MAY (MAY)

Mencari cara membeli MAY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MAY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MAY kepada Mata Wang Tempatan

MAY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MAY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MAY Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MAY

Berapakah nilai MAY (MAY) hari ini?
Harga langsung MAY dalam USD ialah 0.04261 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MAY ke USD?
Harga semasa MAY ke USD ialah $ 0.04261. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MAY?
Had pasaran untuk MAY ialah $ 12.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MAY?
Bekalan edaran MAY ialah 295.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MAY?
MAY mencapai harga ATH sebanyak 10.157036358034295 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MAY?
MAY melihat harga ATL sebanyak 0.04064135433705523 USD.
Berapakah jumlah dagangan MAY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MAYialah $ 74.77K USD.
Adakah MAY akan naik lebih tinggi tahun ini?
MAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:48:19 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

