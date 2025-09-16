Lagi Mengenai MBD

Maklumat Harga MBD

Kertas putih MBD

Laman Web Rasmi MBD

Tokenomik MBD

Ramalan Harga MBD

Sejarah MBD

MBD Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MBD-ke-Fiat

MBD Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MBD Financials Logo

MBD FinancialsHargae(MBD)

1 MBD ke USD Harga Langsung:

$0.00002251
$0.00002251$0.00002251
+2.69%1D
USD
MBD Financials (MBD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:10:35 (UTC+8)

MBD Financials (MBD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002115
$ 0.00002115$ 0.00002115
24J Rendah
$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245
24J Tinggi

$ 0.00002115
$ 0.00002115$ 0.00002115

$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245

$ 0.014133445527232025
$ 0.014133445527232025$ 0.014133445527232025

$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322$ 0.000001013727336322

+0.80%

+2.69%

+1.48%

+1.48%

MBD Financials (MBD) harga masa nyata ialah $ 0.00002255. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBD didagangkan antara $ 0.00002115 rendah dan $ 0.0000245 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBD sepanjang masa ialah $ 0.014133445527232025, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000001013727336322.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBD telah berubah sebanyak +0.80% sejak sejam yang lalu, +2.69% dalam 24 jam dan +1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MBD Financials (MBD) Maklumat Pasaran

No.2412

$ 584.96K
$ 584.96K$ 584.96K

$ 15.56K
$ 15.56K$ 15.56K

$ 902.00K
$ 902.00K$ 902.00K

25.94B
25.94B 25.94B

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

64.85%

ETH

Had Pasaran semasa MBD Financials ialah $ 584.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.56K. Bekalan edaran MBD ialah 25.94B, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 902.00K.

MBD Financials (MBD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MBD Financials hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000005897+2.69%
30 Hari$ -0.00001073-32.25%
60 Hari$ -0.00000145-6.05%
90 Hari$ -0.00000116-4.90%
Perubahan Harga MBD Financials Hari Ini

Hari ini, MBD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000005897 (+2.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMBD Financials

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00001073 (-32.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MBD Financials

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MBD mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000145 (-6.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MBD Financials

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000116 (-4.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MBD Financials (MBD)?

Semak MBD Financialshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

MBD Financials tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MBD Financials pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MBD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MBD Financials di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MBD Financials anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MBD Financials Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MBD Financials (MBD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MBD Financials (MBD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MBD Financials.

Semak MBD Financials ramalan harga sekarang!

Tokenomik MBD Financials (MBD)

Memahami tokenomik MBD Financials (MBD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MBD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MBD Financials (MBD)

Mencari cara membeli MBD Financials? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MBD Financials di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MBD kepada Mata Wang Tempatan

1 MBD Financials(MBD) ke VND
0.59340325
1 MBD Financials(MBD) ke AUD
A$0.0000335995
1 MBD Financials(MBD) ke GBP
0.0000164615
1 MBD Financials(MBD) ke EUR
0.000018942
1 MBD Financials(MBD) ke USD
$0.00002255
1 MBD Financials(MBD) ke MYR
RM0.00009471
1 MBD Financials(MBD) ke TRY
0.000930864
1 MBD Financials(MBD) ke JPY
¥0.00331485
1 MBD Financials(MBD) ke ARS
ARS$0.033015906
1 MBD Financials(MBD) ke RUB
0.00186714
1 MBD Financials(MBD) ke INR
0.0019855275
1 MBD Financials(MBD) ke IDR
Rp0.369672072
1 MBD Financials(MBD) ke KRW
0.031189356
1 MBD Financials(MBD) ke PHP
0.001284448
1 MBD Financials(MBD) ke EGP
￡E.0.0010839785
1 MBD Financials(MBD) ke BRL
R$0.0001197405
1 MBD Financials(MBD) ke CAD
C$0.0000308935
1 MBD Financials(MBD) ke BDT
0.00274659
1 MBD Financials(MBD) ke NGN
0.033706838
1 MBD Financials(MBD) ke COP
$0.0880859375
1 MBD Financials(MBD) ke ZAR
R.0.000391919
1 MBD Financials(MBD) ke UAH
0.0009283835
1 MBD Financials(MBD) ke VES
Bs0.003608
1 MBD Financials(MBD) ke CLP
$0.0214225
1 MBD Financials(MBD) ke PKR
Rs0.006400592
1 MBD Financials(MBD) ke KZT
0.012202256
1 MBD Financials(MBD) ke THB
฿0.000715286
1 MBD Financials(MBD) ke TWD
NT$0.0006798825
1 MBD Financials(MBD) ke AED
د.إ0.0000827585
1 MBD Financials(MBD) ke CHF
Fr0.0000178145
1 MBD Financials(MBD) ke HKD
HK$0.000175439
1 MBD Financials(MBD) ke AMD
֏0.00862312
1 MBD Financials(MBD) ke MAD
.د.م0.0002022735
1 MBD Financials(MBD) ke MXN
$0.000413116
1 MBD Financials(MBD) ke SAR
ريال0.0000845625
1 MBD Financials(MBD) ke PLN
0.0000809545
1 MBD Financials(MBD) ke RON
лв0.000096514
1 MBD Financials(MBD) ke SEK
kr0.0002085875
1 MBD Financials(MBD) ke BGN
лв0.0000372075
1 MBD Financials(MBD) ke HUF
Ft0.0074421765
1 MBD Financials(MBD) ke CZK
0.0004643045
1 MBD Financials(MBD) ke KWD
د.ك0.00000687775
1 MBD Financials(MBD) ke ILS
0.000075317
1 MBD Financials(MBD) ke AOA
Kz0.0205559035
1 MBD Financials(MBD) ke BHD
.د.ب0.0000084788
1 MBD Financials(MBD) ke BMD
$0.00002255
1 MBD Financials(MBD) ke DKK
kr0.000142516
1 MBD Financials(MBD) ke HNL
L0.0005914865
1 MBD Financials(MBD) ke MUR
0.0010203875
1 MBD Financials(MBD) ke NAD
$0.0003916935
1 MBD Financials(MBD) ke NOK
kr0.0002212155
1 MBD Financials(MBD) ke NZD
$0.0000376585
1 MBD Financials(MBD) ke PAB
B/.0.00002255
1 MBD Financials(MBD) ke PGK
K0.000094259
1 MBD Financials(MBD) ke QAR
ر.ق0.000082082
1 MBD Financials(MBD) ke RSD
дин.0.002237862

MBD Financials Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MBD Financials, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MBD Financials Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MBD Financials

Berapakah nilai MBD Financials (MBD) hari ini?
Harga langsung MBD dalam USD ialah 0.00002255 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MBD ke USD?
Harga semasa MBD ke USD ialah $ 0.00002255. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MBD Financials?
Had pasaran untuk MBD ialah $ 584.96K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MBD?
Bekalan edaran MBD ialah 25.94B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MBD?
MBD mencapai harga ATH sebanyak 0.014133445527232025 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MBD?
MBD melihat harga ATL sebanyak 0.000001013727336322 USD.
Berapakah jumlah dagangan MBD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MBDialah $ 15.56K USD.
Adakah MBD akan naik lebih tinggi tahun ini?
MBD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MBDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:10:35 (UTC+8)

MBD Financials (MBD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MBD-ke-USD

Jumlah

MBD
MBD
USD
USD

1 MBD = 0.00002255 USD

Berdagang MBD

MBDUSDT
$0.00002251
$0.00002251$0.00002251
+2.69%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan