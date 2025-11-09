BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga MultiBank Group langsung hari ini ialah 0.7528 USD.MBG modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata MBG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga MultiBank Group langsung hari ini ialah 0.7528 USD.MBG modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata MBG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MBG

Maklumat Harga MBG

Apakah MBG

Kertas putih MBG

Laman Web Rasmi MBG

Tokenomik MBG

Ramalan Harga MBG

Sejarah MBG

MBG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang MBG-ke-Fiat

MBG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

MultiBank Group Logo

MultiBank GroupHargae(MBG)

1 MBG ke USD Harga Langsung:

$0.753
$0.753$0.753
+2.40%1D
USD
MultiBank Group (MBG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:22:16 (UTC+8)

MultiBank Group Harga Hari Ini

Harga langsung MultiBank Group (MBG) hari ini ialah $ 0.7528, dengan 2.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MBG kepada USD penukaran adalah $ 0.7528 setiap MBG.

MultiBank Group kini berada pada kedudukan #3253 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MBG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MBG didagangkan antara $ 0.7216 (rendah) dan $ 0.779 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.6915943417368275, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.36701751283509526.

Dalam prestasi jangka pendek, MBG dipindahkan +1.23% dalam sejam terakhir dan -9.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 12.97M.

MultiBank Group (MBG) Maklumat Pasaran

No.3253

--
----

$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M

$ 752.80M
$ 752.80M$ 752.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa MultiBank Group ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.97M. Bekalan edaran MBG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 752.80M.

MultiBank Group Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7216
$ 0.7216$ 0.7216
24J Rendah
$ 0.779
$ 0.779$ 0.779
24J Tinggi

$ 0.7216
$ 0.7216$ 0.7216

$ 0.779
$ 0.779$ 0.779

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

+1.23%

+2.40%

-9.00%

-9.00%

MultiBank Group (MBG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MultiBank Group hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.017648+2.40%
30 Hari$ -0.3234-30.06%
60 Hari$ -0.5187-40.80%
90 Hari$ -1.3947-64.95%
Perubahan Harga MultiBank Group Hari Ini

Hari ini, MBG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.017648 (+2.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMultiBank Group

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.3234 (-30.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MultiBank Group

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MBG mengalami perubahan sebanyak $ -0.5187 (-40.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MultiBank Group

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.3947 (-64.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MultiBank Group (MBG)?

Semak MultiBank Grouphalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk MultiBank Group

Cerapan dipacu AI yang menganalisis MultiBank Group pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga MultiBank Group?

MultiBank Group (MBG) token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Company performance and financial results
4. Regulatory developments in jurisdictions where MBG operates
5. Adoption rates and user growth
6. Partnership announcements and strategic developments
7. Supply and demand dynamics
8. Macroeconomic factors affecting risk assets
9. Competition from other financial service tokens
10. Technical analysis and trader behavior

Mengapa orang ingin tahu harga MultiBank Group hari ini?

People want to know MultiBank Group (MBG) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Real-time pricing helps investors assess current market value, determine entry/exit points, and monitor their holdings' performance against market trends.

Ramalan Harga untuk MultiBank Group

MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MBG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
MultiBank Group (MBG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga MultiBank Group berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga MultiBank Group yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MBG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik MultiBank Group Ramalan Harga.

Perihal MultiBank Group

Mobilian Coin (MBG) is a cryptocurrency that aims to provide a secure and decentralized method of exchanging value while also being eco-friendly. It operates on a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS) and Proof of Work (PoW) to ensure network security and efficiency. MBG is designed to be used for a variety of purposes within the Mobilian network, including payments, rewards, and as a medium of exchange. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a maximum supply cap and a portion of transaction fees being burned to reduce the circulating supply over time.

Bagaimana untuk membeli & Melabur MultiBank Group dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan MultiBank Group? Membeli MBG adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli MultiBank Group. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan MultiBank Group (MBG) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan MultiBank Group akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli MultiBank Group (MBG)

Apa yang boleh anda lakukan dengan MultiBank Group

Memiliki MultiBank Group membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli MultiBank Group (MBG) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MultiBank Group, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MultiBank Group Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MultiBank Group

Berapakah nilai 1 MultiBank Group pada tahun 2030?
Jika MultiBank Group berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga MultiBank Group berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:22:16 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang MultiBank Group

MBG USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek MBG dengan leveraj. Terokai MBG dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan MultiBank Group (MBG) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga MultiBank Group langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
MBG/USDT
$0.753
$0.753$0.753
+2.12%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04100
$0.04100$0.04100

+105.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1117
$0.1117$0.1117

+17.57%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006819
$0.00006819$0.00006819

+246.14%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000331
$0.0000331$0.0000331

+120.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12000
$0.12000$0.12000

+69.97%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03943
$0.03943$0.03943

+68.43%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015536
$0.000015536$0.000015536

+53.38%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator MBG-ke-USD

Jumlah

MBG
MBG
USD
USD

1 MBG = 0.7528 USD