MultiBank Group Harga Hari Ini

Harga langsung MultiBank Group (MBG) hari ini ialah $ 0.7528, dengan 2.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MBG kepada USD penukaran adalah $ 0.7528 setiap MBG.

MultiBank Group kini berada pada kedudukan #3253 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MBG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MBG didagangkan antara $ 0.7216 (rendah) dan $ 0.779 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.6915943417368275, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.36701751283509526.

Dalam prestasi jangka pendek, MBG dipindahkan +1.23% dalam sejam terakhir dan -9.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 12.97M.

MultiBank Group (MBG) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3253 Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 752.80M$ 752.80M $ 752.80M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa MultiBank Group ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.97M. Bekalan edaran MBG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 752.80M.