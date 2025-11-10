Tokenomik MultiBank Group (MBG)

Lihat cerapan utama tentang MultiBank Group (MBG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:40:59 (UTC+8)
MultiBank Group (MBG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MultiBank Group (MBG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 752.10M
$ 752.10M$ 752.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.0974
$ 3.0974$ 3.0974
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526
Harga Semasa:
$ 0.7521
$ 0.7521$ 0.7521

MultiBank Group (MBG) Maklumat

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

Laman Web Rasmi:
https://www.multibankgroup.com/en
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

Tokenomik MultiBank Group (MBG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MultiBank Group (MBG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MBG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MBG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MBG, terokai MBG harga langsung token!

Cara Membeli MBG

Berminat untuk menambah MultiBank Group (MBG) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MBG, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

MultiBank Group (MBG) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MBG membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MBG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MBG? Halaman ramalan harga MBG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

