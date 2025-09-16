Apakah itu Moviebloc (MBL)

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Moviebloc Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Moviebloc (MBL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Moviebloc (MBL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moviebloc.

Tokenomik Moviebloc (MBL)

Memahami tokenomik Moviebloc (MBL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MBL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moviebloc Berapakah nilai Moviebloc (MBL) hari ini? Harga langsung MBL dalam USD ialah 0.002169 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MBL ke USD? $ 0.002169 . Lihat Harga semasa MBL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Moviebloc? Had pasaran untuk MBL ialah $ 40.75M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MBL? Bekalan edaran MBL ialah 18.79B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MBL? MBL mencapai harga ATH sebanyak 0.04599472 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MBL? MBL melihat harga ATL sebanyak 0.000767721148402 USD . Berapakah jumlah dagangan MBL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MBLialah $ 483.59K USD . Adakah MBL akan naik lebih tinggi tahun ini? MBL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MBLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Moviebloc (MBL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

