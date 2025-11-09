MBOOM Harga Hari Ini

Harga langsung MBOOM (MBOOM) hari ini ialah $ 0.0038166, dengan 2.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MBOOM kepada USD penukaran adalah $ 0.0038166 setiap MBOOM.

MBOOM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- MBOOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MBOOM didagangkan antara $ 0.0036673 (rendah) dan $ 0.0038224 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, MBOOM dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -4.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 31.45K.

MBOOM (MBOOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 31.45K$ 31.45K $ 31.45K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa MBOOM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 31.45K. Bekalan edaran MBOOM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.82M.