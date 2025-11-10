Tokenomik MBOOM (MBOOM)

Lihat cerapan utama tentang MBOOM (MBOOM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:07:35 (UTC+8)
USD

MBOOM (MBOOM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MBOOM (MBOOM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.245
$ 0.245$ 0.245
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0038111
$ 0.0038111$ 0.0038111

MBOOM (MBOOM) Maklumat

Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol.

Laman Web Rasmi:
https://melosboom.ai/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/5fguaxa7jcmvajvj
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x7ac2b2378608b090f9d54742b9b2391876fc01f4

Tokenomik MBOOM (MBOOM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MBOOM (MBOOM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MBOOM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MBOOM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MBOOM, terokai MBOOM harga langsung token!

Cara Membeli MBOOM

Berminat untuk menambah MBOOM (MBOOM) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MBOOM, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

MBOOM (MBOOM) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MBOOM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MBOOM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MBOOM? Halaman ramalan harga MBOOM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

