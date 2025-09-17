Lagi Mengenai MBOX

Mobox (MBOX)

1 MBOX ke USD Harga Langsung:

$0.06687
$0.06687$0.06687
-0.08%1D
USD
Mobox (MBOX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:47:37 (UTC+8)

Mobox (MBOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06407
$ 0.06407$ 0.06407
24J Rendah
$ 0.0695
$ 0.0695$ 0.0695
24J Tinggi

$ 0.06407
$ 0.06407$ 0.06407

$ 0.0695
$ 0.0695$ 0.0695

$ 15.681913867928305
$ 15.681913867928305$ 15.681913867928305

$ 0.0365171005253819
$ 0.0365171005253819$ 0.0365171005253819

-0.82%

-0.08%

+16.63%

+16.63%

Mobox (MBOX) harga masa nyata ialah $ 0.06703. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBOX didagangkan antara $ 0.06407 rendah dan $ 0.0695 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBOX sepanjang masa ialah $ 15.681913867928305, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0365171005253819.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBOX telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan +16.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mobox (MBOX) Maklumat Pasaran

No.737

$ 33.54M
$ 33.54M$ 33.54M

$ 785.75K
$ 785.75K$ 785.75K

$ 36.89M
$ 36.89M$ 36.89M

500.32M
500.32M 500.32M

550,322,467
550,322,467 550,322,467

550,322,467
550,322,467 550,322,467

90.91%

BSC

Had Pasaran semasa Mobox ialah $ 33.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 785.75K. Bekalan edaran MBOX ialah 500.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 550322467. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.89M.

Mobox (MBOX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mobox hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000535-0.08%
30 Hari$ +0.00628+10.33%
60 Hari$ +0.00236+3.64%
90 Hari$ +0.02286+51.75%
Perubahan Harga Mobox Hari Ini

Hari ini, MBOX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000535 (-0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMobox

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00628 (+10.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mobox

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MBOX mengalami perubahan sebanyak $ +0.00236 (+3.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mobox

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02286 (+51.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mobox (MBOX)?

Semak Moboxhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mobox (MBOX)

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Mobox tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mobox pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MBOX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mobox di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mobox anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mobox Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mobox (MBOX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mobox (MBOX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mobox.

Semak Mobox ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mobox (MBOX)

Memahami tokenomik Mobox (MBOX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MBOX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mobox (MBOX)

Mencari cara membeli Mobox? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mobox di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MBOX kepada Mata Wang Tempatan

Mobox Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mobox, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Mobox Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mobox

Berapakah nilai Mobox (MBOX) hari ini?
Harga langsung MBOX dalam USD ialah 0.06703 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MBOX ke USD?
Harga semasa MBOX ke USD ialah $ 0.06703. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mobox?
Had pasaran untuk MBOX ialah $ 33.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MBOX?
Bekalan edaran MBOX ialah 500.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MBOX?
MBOX mencapai harga ATH sebanyak 15.681913867928305 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MBOX?
MBOX melihat harga ATL sebanyak 0.0365171005253819 USD.
Berapakah jumlah dagangan MBOX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MBOXialah $ 785.75K USD.
Adakah MBOX akan naik lebih tinggi tahun ini?
MBOX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MBOXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:47:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

