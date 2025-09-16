Lagi Mengenai MBP

MBP COINHargae(MBP)

1 MBP ke USD Harga Langsung:

MBP COIN (MBP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:10:43 (UTC+8)

MBP COIN (MBP) Maklumat Harga (USD)

MBP COIN (MBP) harga masa nyata ialah $ 0.08935. Sepanjang 24 jam yang lalu, MBP didagangkan antara $ 0.08719 rendah dan $ 0.08946 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MBP sepanjang masa ialah $ 0.10762953707148361, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03374812281832514.

Dari segi prestasi jangka pendek, MBP telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.35% dalam 24 jam dan +0.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MBP COIN (MBP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa MBP COIN ialah $ 1.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.28K. Bekalan edaran MBP ialah 15.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.87M.

MBP COIN (MBP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MBP COIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003115+0.35%
30 Hari$ -0.00261-2.84%
60 Hari$ -0.01027-10.31%
90 Hari$ +0.0259+40.81%
Perubahan Harga MBP COIN Hari Ini

Hari ini, MBP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0003115 (+0.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMBP COIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00261 (-2.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MBP COIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MBP mengalami perubahan sebanyak $ -0.01027 (-10.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MBP COIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0259 (+40.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MBP COIN (MBP)?

Semak MBP COINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

MBP COIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MBP COIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MBP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MBP COIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MBP COIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MBP COIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MBP COIN (MBP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MBP COIN (MBP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MBP COIN.

Semak MBP COIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik MBP COIN (MBP)

Memahami tokenomik MBP COIN (MBP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MBP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MBP COIN (MBP)

Mencari cara membeli MBP COIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MBP COIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MBP kepada Mata Wang Tempatan

MBP COIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MBP COIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MBP COIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MBP COIN

Berapakah nilai MBP COIN (MBP) hari ini?
Harga langsung MBP dalam USD ialah 0.08935 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MBP ke USD?
Harga semasa MBP ke USD ialah $ 0.08935. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MBP COIN?
Had pasaran untuk MBP ialah $ 1.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MBP?
Bekalan edaran MBP ialah 15.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MBP?
MBP mencapai harga ATH sebanyak 0.10762953707148361 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MBP?
MBP melihat harga ATL sebanyak 0.03374812281832514 USD.
Berapakah jumlah dagangan MBP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MBPialah $ 119.28K USD.
Adakah MBP akan naik lebih tinggi tahun ini?
MBP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MBPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:10:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

