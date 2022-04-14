Tokenomik MBP COIN (MBP)

Lihat cerapan utama tentang MBP COIN (MBP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

MBP COIN (MBP) Maklumat

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

Laman Web Rasmi:
https://mbpcoin.com/
Kertas putih:
https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55

MBP COIN (MBP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MBP COIN (MBP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.45M
$ 1.45M
Jumlah Bekalan:
$ 200.00M
$ 200.00M
Bekalan Edaran:
$ 15.99M
$ 15.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.10M
$ 18.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1085
$ 0.1085
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03374812281832514
$ 0.03374812281832514
Harga Semasa:
$ 0.09048
$ 0.09048

Tokenomik MBP COIN (MBP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MBP COIN (MBP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MBP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MBP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MBP, terokai MBP harga langsung token!

Cara Membeli MBP

Berminat untuk menambah MBP COIN (MBP) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli MBP, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

MBP COIN (MBP) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga MBP membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

MBP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MBP? Halaman ramalan harga MBP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.