MCDEX Logo

MCDEXHargae(MCB)

1 MCB ke USD Harga Langsung:

$2.265
$2.265$2.265
+0.93%1D
USD
MCDEX (MCB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:51:40 (UTC+8)

MCDEX (MCB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.214
$ 2.214$ 2.214
24J Rendah
$ 2.348
$ 2.348$ 2.348
24J Tinggi

$ 2.214
$ 2.214$ 2.214

$ 2.348
$ 2.348$ 2.348

$ 67.85588276804424
$ 67.85588276804424$ 67.85588276804424

$ 0.95068738
$ 0.95068738$ 0.95068738

-0.09%

+0.93%

+3.70%

+3.70%

MCDEX (MCB) harga masa nyata ialah $ 2.265. Sepanjang 24 jam yang lalu, MCB didagangkan antara $ 2.214 rendah dan $ 2.348 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MCB sepanjang masa ialah $ 67.85588276804424, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.95068738.

Dari segi prestasi jangka pendek, MCB telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.93% dalam 24 jam dan +3.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MCDEX (MCB) Maklumat Pasaran

No.1210

$ 8.66M
$ 8.66M$ 8.66M

$ 53.92K
$ 53.92K$ 53.92K

$ 10.88M
$ 10.88M$ 10.88M

3.82M
3.82M 3.82M

4,803,143
4,803,143 4,803,143

4,803,143
4,803,143 4,803,143

79.56%

ETH

Had Pasaran semasa MCDEX ialah $ 8.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.92K. Bekalan edaran MCB ialah 3.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4803143. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.88M.

MCDEX (MCB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MCDEX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02087+0.93%
30 Hari$ +0.042+1.88%
60 Hari$ +0.063+2.86%
90 Hari$ -0.037-1.61%
Perubahan Harga MCDEX Hari Ini

Hari ini, MCB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02087 (+0.93%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMCDEX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.042 (+1.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MCDEX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MCB mengalami perubahan sebanyak $ +0.063 (+2.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MCDEX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.037 (-1.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MCDEX (MCB)?

Semak MCDEXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MCDEX (MCB)

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

MCDEX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MCDEX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MCB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MCDEX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MCDEX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MCDEX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MCDEX (MCB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MCDEX (MCB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MCDEX.

Semak MCDEX ramalan harga sekarang!

Tokenomik MCDEX (MCB)

Memahami tokenomik MCDEX (MCB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MCB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MCDEX (MCB)

Mencari cara membeli MCDEX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MCDEX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MCB kepada Mata Wang Tempatan

MCDEX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MCDEX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MCDEX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MCDEX

Berapakah nilai MCDEX (MCB) hari ini?
Harga langsung MCB dalam USD ialah 2.265 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MCB ke USD?
Harga semasa MCB ke USD ialah $ 2.265. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MCDEX?
Had pasaran untuk MCB ialah $ 8.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MCB?
Bekalan edaran MCB ialah 3.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MCB?
MCB mencapai harga ATH sebanyak 67.85588276804424 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MCB?
MCB melihat harga ATL sebanyak 0.95068738 USD.
Berapakah jumlah dagangan MCB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MCBialah $ 53.92K USD.
Adakah MCB akan naik lebih tinggi tahun ini?
MCB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MCBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

