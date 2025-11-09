McDonalds Harga Hari Ini

Harga langsung McDonalds (MCDON) hari ini ialah $ 301.17, dengan 0.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MCDON kepada USD penukaran adalah $ 301.17 setiap MCDON.

McDonalds kini berada pada kedudukan #1677 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.63M, dengan bekalan edaran sebanyak 8.74K MCDON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MCDON didagangkan antara $ 299.73 (rendah) dan $ 306.36 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 323.00794651626467, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 290.77283731780426.

Dalam prestasi jangka pendek, MCDON dipindahkan -1.63% dalam sejam terakhir dan +1.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.16K.

McDonalds (MCDON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1677 Modal Pasaran $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Kelantangan (24J) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Bekalan Peredaran 8.74K 8.74K 8.74K Jumlah Bekalan 8,742.8283521 8,742.8283521 8,742.8283521 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa McDonalds ialah $ 2.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.16K. Bekalan edaran MCDON ialah 8.74K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8742.8283521. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.63M.