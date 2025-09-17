Apakah itu McDull (MCDULL)

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

McDull Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai McDull (MCDULL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset McDull (MCDULL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk McDull.

Semak McDull ramalan harga sekarang!

Tokenomik McDull (MCDULL)

Memahami tokenomik McDull (MCDULL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MCDULL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli McDull (MCDULL)

Mencari cara membeli McDull? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah McDull di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai McDull Berapakah nilai McDull (MCDULL) hari ini? Harga langsung MCDULL dalam USD ialah 0.000004248 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MCDULL ke USD? $ 0.000004248 . Lihat Harga semasa MCDULL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran McDull? Had pasaran untuk MCDULL ialah $ 32.10M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MCDULL? Bekalan edaran MCDULL ialah 7.56T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MCDULL? MCDULL mencapai harga ATH sebanyak 0.000015816665141827 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MCDULL? MCDULL melihat harga ATL sebanyak 0.000002415529445112 USD . Berapakah jumlah dagangan MCDULL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MCDULLialah $ 54.94K USD . Adakah MCDULL akan naik lebih tinggi tahun ini? MCDULL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MCDULLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

