McDonald s xStock Harga Hari Ini

Harga langsung McDonald s xStock (MCDX) hari ini ialah $ 300.13, dengan 0.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MCDX kepada USD penukaran adalah $ 300.13 setiap MCDX.

McDonald s xStock kini berada pada kedudukan #2225 mengikut permodalan pasaran pada $ 829.30K, dengan bekalan edaran sebanyak 2.76K MCDX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MCDX didagangkan antara $ 298.29 (rendah) dan $ 302.25 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 319.1120635657469, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 293.2122259186859.

Dalam prestasi jangka pendek, MCDX dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan +0.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 234.78K.

McDonald s xStock (MCDX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2225 Modal Pasaran $ 829.30K$ 829.30K $ 829.30K Kelantangan (24J) $ 234.78K$ 234.78K $ 234.78K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Bekalan Peredaran 2.76K 2.76K 2.76K Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 5,499.92006518 5,499.92006518 5,499.92006518 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa McDonald s xStock ialah $ 829.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 234.78K. Bekalan edaran MCDX ialah 2.76K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5499.92006518. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.