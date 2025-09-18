Apakah itu Moonchain (MCH)

Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3.

Tokenomik Moonchain (MCH)

Memahami tokenomik Moonchain (MCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Moonchain Berapakah nilai Moonchain (MCH) hari ini? Harga langsung MCH dalam USD ialah 0.01754 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MCH ke USD? $ 0.01754 . Lihat Harga semasa MCH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Moonchain? Had pasaran untuk MCH ialah $ 4.24M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MCH? Bekalan edaran MCH ialah 241.60M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MCH? MCH mencapai harga ATH sebanyak 0.10565375612411103 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MCH? MCH melihat harga ATL sebanyak 0.016812502795633483 USD . Berapakah jumlah dagangan MCH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MCHialah $ 83.82K USD . Adakah MCH akan naik lebih tinggi tahun ini? MCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Moonchain (MCH) Kemas Kini Industri Penting

