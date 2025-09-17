Lagi Mengenai ME

1 ME ke USD Harga Langsung:

$0.6781
$0.6781$0.6781
+0.42%1D
USD
ME (ME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:38:32 (UTC+8)

ME (ME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6583
$ 0.6583$ 0.6583
24J Rendah
$ 0.6813
$ 0.6813$ 0.6813
24J Tinggi

$ 0.6583
$ 0.6583$ 0.6583

$ 0.6813
$ 0.6813$ 0.6813

$ 13.238140041584465
$ 13.238140041584465$ 13.238140041584465

$ 0.6427142402325082
$ 0.6427142402325082$ 0.6427142402325082

+0.34%

+0.42%

+0.34%

+0.34%

ME (ME) harga masa nyata ialah $ 0.6771. Sepanjang 24 jam yang lalu, ME didagangkan antara $ 0.6583 rendah dan $ 0.6813 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ME sepanjang masa ialah $ 13.238140041584465, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.6427142402325082.

Dari segi prestasi jangka pendek, ME telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan +0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ME (ME) Maklumat Pasaran

No.345

$ 113.17M
$ 113.17M$ 113.17M

$ 406.26K
$ 406.26K$ 406.26K

$ 677.10M
$ 677.10M$ 677.10M

167.13M
167.13M 167.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,996,527.478915
999,996,527.478915 999,996,527.478915

16.71%

SOL

Had Pasaran semasa ME ialah $ 113.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 406.26K. Bekalan edaran ME ialah 167.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996527.478915. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 677.10M.

ME (ME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ME hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002836+0.42%
30 Hari$ -0.0455-6.30%
60 Hari$ -0.1759-20.63%
90 Hari$ -0.0692-9.28%
Perubahan Harga ME Hari Ini

Hari ini, ME mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002836 (+0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariME

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0455 (-6.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ME

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ME mengalami perubahan sebanyak $ -0.1759 (-20.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ME

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0692 (-9.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ME (ME)?

Semak MEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ME tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ME pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ME di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ME anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ME Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ME (ME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ME (ME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ME.

Semak ME ramalan harga sekarang!

Tokenomik ME (ME)

Memahami tokenomik ME (ME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ME (ME)

Mencari cara membeli ME? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ME di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ME kepada Mata Wang Tempatan

1 ME(ME) ke VND
17,817.8865
1 ME(ME) ke AUD
A$1.008879
1 ME(ME) ke GBP
0.494283
1 ME(ME) ke EUR
0.568764
1 ME(ME) ke USD
$0.6771
1 ME(ME) ke MYR
RM2.84382
1 ME(ME) ke TRY
27.937146
1 ME(ME) ke JPY
¥98.8566
1 ME(ME) ke ARS
ARS$994.267182
1 ME(ME) ke RUB
56.33472
1 ME(ME) ke INR
59.571258
1 ME(ME) ke IDR
Rp11,099.998224
1 ME(ME) ke KRW
933.930801
1 ME(ME) ke PHP
38.493135
1 ME(ME) ke EGP
￡E.32.554968
1 ME(ME) ke BRL
R$3.581859
1 ME(ME) ke CAD
C$0.927627
1 ME(ME) ke BDT
82.47078
1 ME(ME) ke NGN
1,012.101996
1 ME(ME) ke COP
$2,634.629955
1 ME(ME) ke ZAR
R.11.734143
1 ME(ME) ke UAH
27.876207
1 ME(ME) ke VES
Bs108.336
1 ME(ME) ke CLP
$642.5679
1 ME(ME) ke PKR
Rs192.188064
1 ME(ME) ke KZT
366.392352
1 ME(ME) ke THB
฿21.443757
1 ME(ME) ke TWD
NT$20.373939
1 ME(ME) ke AED
د.إ2.484957
1 ME(ME) ke CHF
Fr0.528138
1 ME(ME) ke HKD
HK$5.267838
1 ME(ME) ke AMD
֏258.92304
1 ME(ME) ke MAD
.د.م6.073587
1 ME(ME) ke MXN
$12.377388
1 ME(ME) ke SAR
ريال2.539125
1 ME(ME) ke PLN
2.424018
1 ME(ME) ke RON
лв2.884446
1 ME(ME) ke SEK
kr6.236091
1 ME(ME) ke BGN
лв1.117215
1 ME(ME) ke HUF
Ft221.994006
1 ME(ME) ke CZK
13.860237
1 ME(ME) ke KWD
د.ك0.2058384
1 ME(ME) ke ILS
2.254743
1 ME(ME) ke AOA
Kz617.224047
1 ME(ME) ke BHD
.د.ب0.2552667
1 ME(ME) ke BMD
$0.6771
1 ME(ME) ke DKK
kr4.252188
1 ME(ME) ke HNL
L17.760333
1 ME(ME) ke MUR
30.638775
1 ME(ME) ke NAD
$11.761227
1 ME(ME) ke NOK
kr6.601725
1 ME(ME) ke NZD
$1.123986
1 ME(ME) ke PAB
B/.0.6771
1 ME(ME) ke PGK
K2.830278
1 ME(ME) ke QAR
ر.ق2.464644
1 ME(ME) ke RSD
дин.66.809457

ME Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ME, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ME Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ME

Berapakah nilai ME (ME) hari ini?
Harga langsung ME dalam USD ialah 0.6771 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ME ke USD?
Harga semasa ME ke USD ialah $ 0.6771. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ME?
Had pasaran untuk ME ialah $ 113.17M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ME?
Bekalan edaran ME ialah 167.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ME?
ME mencapai harga ATH sebanyak 13.238140041584465 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ME?
ME melihat harga ATL sebanyak 0.6427142402325082 USD.
Berapakah jumlah dagangan ME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEialah $ 406.26K USD.
Adakah ME akan naik lebih tinggi tahun ini?
ME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:38:32 (UTC+8)

ME (ME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda.

