MECCA Harga Hari Ini

Harga langsung MECCA (MEA) hari ini ialah $ 0.00726, dengan 0.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEA kepada USD penukaran adalah $ 0.00726 setiap MEA.

MECCA kini berada pada kedudukan #1941 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.51M, dengan bekalan edaran sebanyak 208.00M MEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEA didagangkan antara $ 0.00689 (rendah) dan $ 0.00741 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.028902834970814705, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.003271073846426104.

Dalam prestasi jangka pendek, MEA dipindahkan -1.09% dalam sejam terakhir dan -10.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 25.36K.

MECCA (MEA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1941 Modal Pasaran $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Kelantangan (24J) $ 25.36K$ 25.36K $ 25.36K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.04M$ 29.04M $ 29.04M Bekalan Peredaran 208.00M 208.00M 208.00M Bekalan Maks 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Jumlah Bekalan 3,999,999,316.698299 3,999,999,316.698299 3,999,999,316.698299 Kadar Peredaran 5.19% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa MECCA ialah $ 1.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 25.36K. Bekalan edaran MEA ialah 208.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3999999316.698299. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.04M.