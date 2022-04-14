Tokenomik Medieval Empires (MEE)

Lihat cerapan utama tentang Medieval Empires (MEE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Medieval Empires (MEE) Maklumat

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Laman Web Rasmi:
https://www.medievalempires.com/
Kertas putih:
https://whitepaper.medievalempires.com/
Peneroka Blok:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D

Medieval Empires (MEE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Medieval Empires (MEE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.70M
Jumlah Bekalan:
$ 2.65B
Bekalan Edaran:
$ 559.41M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.75M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.037
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002420084060039796
Harga Semasa:
$ 0.004818
Tokenomik Medieval Empires (MEE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Medieval Empires (MEE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEE, terokai MEE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.