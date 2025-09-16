Qitmeer NetworkHargae(MEER)
Qitmeer Network (MEER) harga masa nyata ialah $ 0.002932. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEER didagangkan antara $ 0.002809 rendah dan $ 0.002969 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEER sepanjang masa ialah $ 0.2967588641864074, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002546071135921058.
Dari segi prestasi jangka pendek, MEER telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +4.30% dalam 24 jam dan -22.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Qitmeer Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.09K. Bekalan edaran MEER ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 101934552.26612261. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 616.42K.
Jejaki perubahan harga untuk Qitmeer Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00012084
|+4.30%
|30 Hari
|$ -0.000663
|-18.45%
|60 Hari
|$ -0.000553
|-15.87%
|90 Hari
|$ -0.000349
|-10.64%
Hari ini, MEER mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00012084 (+4.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000663 (-18.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MEER mengalami perubahan sebanyak $ -0.000553 (-15.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000349 (-10.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Qitmeer Network (MEER)?
Semak Qitmeer Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.
Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Qitmeer Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
