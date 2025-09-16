Lagi Mengenai MEER

1 MEER ke USD Harga Langsung:

$0.002931
+4.30%1D
USD
Qitmeer Network (MEER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:11:18 (UTC+8)

Qitmeer Network (MEER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002809
24J Rendah
$ 0.002969
24J Tinggi

$ 0.002809
$ 0.002969
$ 0.2967588641864074
$ 0.002546071135921058
+0.03%

+4.30%

-22.62%

-22.62%

Qitmeer Network (MEER) harga masa nyata ialah $ 0.002932. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEER didagangkan antara $ 0.002809 rendah dan $ 0.002969 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEER sepanjang masa ialah $ 0.2967588641864074, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002546071135921058.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEER telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +4.30% dalam 24 jam dan -22.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Qitmeer Network (MEER) Maklumat Pasaran

No.6875

$ 0.00
$ 74.09K
$ 616.42K
0.00
210,240,000
101,934,552.26612261
0.00%

MEER

Had Pasaran semasa Qitmeer Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.09K. Bekalan edaran MEER ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 101934552.26612261. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 616.42K.

Qitmeer Network (MEER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Qitmeer Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00012084+4.30%
30 Hari$ -0.000663-18.45%
60 Hari$ -0.000553-15.87%
90 Hari$ -0.000349-10.64%
Perubahan Harga Qitmeer Network Hari Ini

Hari ini, MEER mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00012084 (+4.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariQitmeer Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000663 (-18.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Qitmeer Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MEER mengalami perubahan sebanyak $ -0.000553 (-15.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Qitmeer Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000349 (-10.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Qitmeer Network (MEER)?

Semak Qitmeer Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Qitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

Qitmeer Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Qitmeer Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MEER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Qitmeer Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Qitmeer Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Qitmeer Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Qitmeer Network (MEER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Qitmeer Network (MEER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Qitmeer Network.

Semak Qitmeer Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Qitmeer Network (MEER)

Memahami tokenomik Qitmeer Network (MEER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MEER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Qitmeer Network (MEER)

Mencari cara membeli Qitmeer Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Qitmeer Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MEER kepada Mata Wang Tempatan

1 Qitmeer Network(MEER) ke VND
1 Qitmeer Network(MEER) ke AUD
1 Qitmeer Network(MEER) ke GBP
1 Qitmeer Network(MEER) ke EUR
1 Qitmeer Network(MEER) ke USD
1 Qitmeer Network(MEER) ke MYR
1 Qitmeer Network(MEER) ke TRY
1 Qitmeer Network(MEER) ke JPY
1 Qitmeer Network(MEER) ke ARS
1 Qitmeer Network(MEER) ke RUB
1 Qitmeer Network(MEER) ke INR
1 Qitmeer Network(MEER) ke IDR
1 Qitmeer Network(MEER) ke KRW
1 Qitmeer Network(MEER) ke PHP
1 Qitmeer Network(MEER) ke EGP
1 Qitmeer Network(MEER) ke BRL
1 Qitmeer Network(MEER) ke CAD
1 Qitmeer Network(MEER) ke BDT
1 Qitmeer Network(MEER) ke NGN
1 Qitmeer Network(MEER) ke COP
1 Qitmeer Network(MEER) ke ZAR
1 Qitmeer Network(MEER) ke UAH
1 Qitmeer Network(MEER) ke VES
1 Qitmeer Network(MEER) ke CLP
1 Qitmeer Network(MEER) ke PKR
1 Qitmeer Network(MEER) ke KZT
1 Qitmeer Network(MEER) ke THB
1 Qitmeer Network(MEER) ke TWD
1 Qitmeer Network(MEER) ke AED
1 Qitmeer Network(MEER) ke CHF
1 Qitmeer Network(MEER) ke HKD
1 Qitmeer Network(MEER) ke AMD
1 Qitmeer Network(MEER) ke MAD
1 Qitmeer Network(MEER) ke MXN
1 Qitmeer Network(MEER) ke SAR
1 Qitmeer Network(MEER) ke PLN
1 Qitmeer Network(MEER) ke RON
1 Qitmeer Network(MEER) ke SEK
1 Qitmeer Network(MEER) ke BGN
1 Qitmeer Network(MEER) ke HUF
1 Qitmeer Network(MEER) ke CZK
1 Qitmeer Network(MEER) ke KWD
1 Qitmeer Network(MEER) ke ILS
1 Qitmeer Network(MEER) ke AOA
1 Qitmeer Network(MEER) ke BHD
1 Qitmeer Network(MEER) ke BMD
1 Qitmeer Network(MEER) ke DKK
1 Qitmeer Network(MEER) ke HNL
1 Qitmeer Network(MEER) ke MUR
1 Qitmeer Network(MEER) ke NAD
1 Qitmeer Network(MEER) ke NOK
1 Qitmeer Network(MEER) ke NZD
1 Qitmeer Network(MEER) ke PAB
1 Qitmeer Network(MEER) ke PGK
1 Qitmeer Network(MEER) ke QAR
1 Qitmeer Network(MEER) ke RSD
дин.0.29088372

Qitmeer Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Qitmeer Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Qitmeer Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Qitmeer Network

Berapakah nilai Qitmeer Network (MEER) hari ini?
Harga langsung MEER dalam USD ialah 0.002932 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MEER ke USD?
Harga semasa MEER ke USD ialah $ 0.002932. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Qitmeer Network?
Had pasaran untuk MEER ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MEER?
Bekalan edaran MEER ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MEER?
MEER mencapai harga ATH sebanyak 0.2967588641864074 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MEER?
MEER melihat harga ATL sebanyak 0.002546071135921058 USD.
Berapakah jumlah dagangan MEER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MEERialah $ 74.09K USD.
Adakah MEER akan naik lebih tinggi tahun ini?
MEER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MEERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

